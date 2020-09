"Målrik match att vänta i England"

Fredagens trippel satt mycket fint och inbringade sköna pengar in i kassan. Lördagen var också ytterst nära en fullträff, det fattades bara ett mål till av Midtjylland som satte dit matchens enda mål redan i den femte minuten. Söndagen är däremot bara att glömma. Nya tag nu där jag siktar på fyra stycken målspel!

Spelstopp: 18.44

Fulham - Aston Villa: Över 2,5 mål @ 2,06

Två lag som förväntas hålla till långt ner i tabellen möts på Craven Cottage under måndagen. Aston Villa klev in i säsongen borta mot Sheffield United där Birmingham-klubben fick god hjälp av en tidig utvisning på Egan. Trots det hade Villa svårt att skapa chanser. Matchen slutade till sist 1-0 till Smiths mannar, men då ska vi ha i åtanke att Martínez, ny från Arsenal, räddade en straff.

Offensivt ser det ändå helt okej ut för gästerna nu när Ollie Watkins hämtats in från Brentford. Bakom honom flyter som vanligt Jack Grealish och det är som bekant en spelare av allra högsta snitt. Fulham har ett något naivt försvarsspel vilket de visat i sina två matcher hittills. I premiären mot Arsenal blev det stryk med 0-3 och senast mot Leeds slutade matchen 3-4. Mycket talar för en öppen matchbild här också.

I fjol vann Aleksandar Mitrovic skytteligan i The Championship på 26 fullträffar. Tvåa kom Ollie Watkins med 25 nätkänningar. Nu ställs alltså dessa två lirare mot varandra. Jag tror att båda anfallsstjärnorna hittar rätt i en relativt målglad tillställning. Över 2,5 mål ger över två gånger pengarna och det är för bra för att motstå.

Spel: Över 2,5 mål @ 2,06

Tävling: Premier League

Plats: Craven Cottage

Tid: 18.45

Örgryte IS - GAIS: Under 2,5 mål @ 1,76

ÖIS var på väg att blanda sig i uppflyttningsstriden men efter förlust mot J-Södra och oavgjort mot Trelleborg ser det ut att bli en mittenplacering för Sällskapet från Göteborg. Här kommer de dock komma taggade på alla cylindrar när stadsrivalen GAIS står på andra sidan. Det är ett ganska snålt spelande rödblått gäng vi får se. De har bara gått över 2,5 mål i en av sina sju senaste omgångar och det var hemma mot usla Ljungskile.

GAIS har det svängt desto mer om mot slutet och en spelare som Richard Yarsuvat har noterats för mål i fyra av de fem senaste omgångarna. Samtidigt har Weberg och Nyström tajtat till försvarsspelet och här kommer fokus i första hand ligga på att hålla tätt mot Aílton, Bergmark-Wiberg och de andra anfallarna hos ÖIS.

Det brukar vara väldigt målsnålt när dessa två lag möts. De två senaste matcherna mot varandra har slutat 0-0 och faktum är att det är resultatet i fem av de nio senaste inbördes mötena. Endast två av dessa har gått över 2,5 mål. Jag tror det blir en tillknäppt historia igen och under 2,5 mål är då ett bra spel till godkända 1,76.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Superettan

Plats: Gamla Ullevi

Tid: 19.00

Liverpool - Arsenal: Under 3,5 mål @ 1,69

Mikel Arteta har börjat förvandla Arsenal till att bli ett lag som håller ihop bättre än vad de gjorde under Unai Emery. Defensiven är också kraftigt förbättrad, inte minst tack vare att spelare som David Luiz och Granit Xhaka är som helt nya spelare. Dessutom har Kieran Tierney visat att han fungerar lika bra som mittback i en trebackslinje som vänsterback i en fyrbacks. Nu kommer verkligen defensiven sättas på prov.

Liverpool har sin fantastiska trio Mané, Salah och Firmino tillgänglig och de har alltid mål i sig. Dessutom har de trivts väldigt bra tidigare just här hemma mot Arsenal. Här lär dock gästerna ligga väldigt lågt med sitt lag och satsa på omställningar på Aubameyang och det kan bli lurigt för de regerande mästarna att bryta ner. Även om The Reds skulle få in ett tidigt ledningsmål är denna upplagan av Arsenal inget lag som faller ihop som ett korthus.

Liverpool är såklart klara favoriter här men jag lockas inte av 1,50 på raka ettan. När lagen möttes för en månad sedan i Community Shield slutade det 1-1 efter full tid och senaste ligamatchen på Emirates slutade 2-1. Med dessa resultat i ryggen tycker jag att 1,69 på under 3,5 mål är för högt. Den hugger jag.

Spel: Under 3,5 mål @ 1,69

Tävling: Premier League

Plats: Anfield Road

Tid: 21.00

