"Målrik match i jakten på en Europaplats"

Spelstopp: 15.29 Freiburg - Bayern München: Bayern München -1 @ 1,82 Säsongen 1971/72 vann Gerd Müller skytteligan i Tyskland med 40 fullträffar. Sedan dess har ingen varit i närheten av den noteringen. Inte förrän nu. Robert Lewandowski har smällt dit galna 39 baljor på 27 matcher. Det är ofattbara siffror och att polacken väldigt gärna vill ha rekordet visade han mot Borussia Mönchengladbach då det blev tre nya fullträffar. Bayern vann den matchen med 6-0. Titeln är säkrad och egentligen har inte Die Roten något att spela för. Känslan är dock att lagkamraterna vill hjälpa Lewandowski i hans jakt på 40 ligamål. Räkna därför med att vi får se ett vasst Bayern. Freiburg besegrade Köln med 4-1 på bortaplan och har faktiskt häng på en Europaplats. Här är dock Christian Streichs mannar ett par nummer för små och det kan bli en rejäl åktur. Anförda av en målhungrig Lewandowski sätter Bayern plattan i mattan från start och vinner detta klart. Handikapplinan spelas till godkända 1,82 Spel: Bayern München -1 @ 1,82

Tävling: Bundesliga

Plats: Schwarzwald-Stadion

Tid: 15.30 Roma - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,54 Lazio lyckades hålla hoppet om en plats i Champions League vid liv när Ciro Immobile dunkade in matchens enda mål mot Parma i den 95:e minuten. Ett viktigt mål för Örnarna som dessförinnan hade torskat med 0-2 mot Fiorentina. Immobile kommer såklart spela en huvudroll igen tillsammans med Luis Alberto, Lazzari och Caicedo. Ingen enkel kvartett att stoppa. Roma kan inte stoppa mycket alls i dessa dagar. 1-3 mot Inter innebär att Vargarna har släppt in 16 mål på sina sex senaste tävlingsmatcher. Pau López är skadad och Mirante håller inte samma höga klass mellan stolparna. Dessutom är defensiva kuggar som Veretout och Diawara också skadade. Offensivt finns det däremot tillräckligt med klass för att kunna hota Lazio. Mayoral, Dzeko, Pedro och Mkhitaryan är alla luriga spelare som mycket väl kan hitta målet. När lagen möttes i höstas vann Lazio med 3-0 och de fem senaste inbördes mötena har bjudit på totalt 14 baljor. 2,8 i snitt per match således. Jag tror vi får se över 2,5 mål här och testar linan till 1,54. Spel: Över 2,5 mål @ 1,54

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore Brighton - West Ham: Båda lagen gör mål @ 1,93 Brighton har under hela säsongen förtjänat fler poäng än vad de tagit och mot Wolverhampton var det dags igen. Fiskmåsarna tog ledningen med 1-0 och såg ut att ha kontroll på grejerna tills Lewis Dunk blev utvisad. Då tappade de blåvita konceptet totalt och föll med 1-2. Dunk är avstängd nu och det försvagar Brighton-försvaret rejält. Även Maupay sitter på botbänken, men på topp finns det hyfsade ersättare. West Ham får svårt att nå Champions League efter förlusten mot Everton, men det finns fortfarande en Europa League-plats att fajtas om. Lanzini gick av skadad senast och är ett osäkert kort. West Ham ser ändå hyperintressant ut framåt med monstret Michail Antonio på topp flankerad av Benrahma och Bowen. Dessutom flyter Jesse Lingard runt och är bättre än han har varit på många år. De fyra senaste mötena mellan lagen har slutat 2-2, 3-3, 1-1 och 2-2. Jag tror vi får se en målglad drabbning igen där båda lagen nätar. 1,93 på att det ska ske är riktigt bra betalt. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,93

Tävling: Premier League

Plats: AmEx Stadium

Totalt odds: 5,40 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.