"Målrik match när Danmark spelar kvartsfinal"

Lördagen innehåller EM-kvartarna mellan Tjeckien - Danmark och Ukraina - England. Båda matcherna blir spännande värre att följa och precis som brukligt har jag tagit fram ett spel i vardera fight. I den förstnämnda striden vänder jag mig emot marknaden och vad gäller England kan jag inte undgå att The Three Lions blir väldigt stora favoriter. Nu kör vi!

Spelstopp: 17:59

Tjeckien - Danmark: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,81

Danmark har presterat mäkta imponerande fotboll under turneringens gång och att de rödvita inledde med två raka förluster var inte alls i paritet med hur det såg ut på planen. Därefter har Kasper Hjulmand och company tagit sig i kragen genom att göra fyra mål på både Ryssland och Wales. Spelare som Maehle, Braithwaite och Damsgaard har visat sig på styva linan flera gånger om och i Poulsens frånvaro passade Dolberg på att göra två baljor mot walesarna. Det visar att truppen är bred hos danskarna och jag ser ingen anledning till att Hjulmand ska ändra på ett vinnande koncept när Tjeckien står på andra sidan.

Jaroslav Silhavý och hans manskap stod för en fläckfri insats i åttondelsfinalen mot Nederländerna och 2-0-triumfen går på inget sätt att snacka bort. Tjeckerna följde matchplanen till punkt och pricka och Patrick Schick visade att hans målform är intakt. Anfallaren lyser av självförtroende på planen och får han för stora ytor att jobba på blir det inte enkelt för Kasper Schmeichel att hålla tätt. Med tanke på hur skickliga Danmark varit på att bryta ner lågt stående försvar är jag tämligen övertygad om att tjeckerna kommer att försöka gå framåt i Baku, vilket i sin tur innebär att jag tror på en del mål i matchen.

Det gör däremot inte marknaden och då är jag pilsnabb med att hugga asian-liret över 2 mål i matchen (insatsen tillbaka om det stannar vid två strutar) till mumsiga 1,81 gånger fläsket.

Spel: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,81

Tävling: EM

Plats: Baku Olympic Stadium

Tid: 18:00

Ukraina - England: Asian handicap Fulltid: Ukraina +1,25 @ 1,85

England har seglat upp som oddsfavorit till att ta hem hela EM och med tanke på vilka nationer som befinner sig på andra sidan slutspelsträdet är det inte särskilt konstigt. Ukraina väntar härnäst och i en eventuell semifinal står Tjeckien eller Danmark för motståndet innan det, om det vill sig väl, är dags för final på Wembley. Hittills har The Three Lions inte släppt in ett enda mål i mästerskapet, men det ska också sägas att samtliga matcher har spelats på just Wembley. Nu tvingas engelsmännen lämna hemtrakterna för att resa till Rom och Stadio Olimpico och då blir jag lite smått konfunderad när tvåan står så pass lågt som den gör.

Ukraina visade prov på både moral och skicklighet när de förpassade Sverige ur åttondelsfinalen och även om det ska sägas att de gulklädda hade en del tur är de likväl framme i kvartsfinal. Shevchenko och company har presterat imponerande resultat mot stornationer de senaste åren där inte minst 1-1 borta mot Frankrike i VM-kvalet sticker ut. På neutral plan ska Ukraina kunna stå upp bra även mot England och jag kan inte låta bli att blicka mot vänstersidan när det kommer till valet av spel i den eviga staden.

Ukraina +1,25 (halv vinst om England vinner med ett mål) till finfina 1,85 är vad jag lockas mest av och det liret summerar lördagens spelval.

Spel: Asian handicap Fulltid: Ukraina +1,25 @ 1,85

Tävling: EM

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Stream

Tjeckien - Danmark: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,81

Ukraina - England: Asian handicap Fulltid: Ukraina +1,25 @ 1,85

Totalt odds: 3,34

