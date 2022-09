Målrik match när Djurgården spelar

Spelstopp: 14.59 Häcken - Degerfors: Häcken (-2) @ 2,61 Häcken fortsätter att vräka in mål. I den senaste seriematchen mot Värnamo kom fyra nya fullträffar och givetvis hamnade Jeremejeff i protokollet. Totalt har Hisingsborna bombat in 48 baljor på 20 matcher och det är bäst av samtliga lag i serien. Inga nya skador finns att hantera för de gulsvarta och då tror jag vi kommer få se total dominans från start till mål. Degerfors har förlorat nio av tio bortamatcher så långt och är inte vana vid att spela på konstgräs. Med 41 baljor i baken har de släppt in näst flest mål i serien och nu får de klara sig utan försvarskuggen Lagerbielke som är avstängd. Senaste bortamatchen slutade 1-5 mot Hammarby och detta är en minst lika svår uppgift. Värmlänningarna lär knappast hålla tätt. Det kommer bli spel mot ett mål i Göteborg och jag tror Häcken fullständigt pulveriserar sin motståndare. Att de ska vinna med minst tre bollars marginal står i höga 2,61 och det är för bra för att säga nej till. Det blir första valet! Spel: Häcken (-2) @ 2,61

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 15.00

TV: Cmore Sirius - Djurgården: Över 2,5 mål @ 1,78 Sirius föll borta mot IFK Göteborg med 0-2 och har därmed spelat tre raka seriematcher utan att göra ett enda mål. En jobbig period för de blåsvarta men det finns offensiva kvalitéer i truppen. Kouakou, Sylisufaj, Sugita och Rogic är spelare som ska kunna skapa chanser även på Djurgården. Bakåt såg laget från Uppsala extremt virriga ut mot Blåvitt och det är något som Djurgården lär utnyttja. Blåränderna kliver in i Europa Conference League på torsdag, men har inte råd att rotera för mycket här om de vill hänga med i toppstriden hela vägen in i kaklet. Med Edvardsen och Asoro på topp finns det verkligen mål i detta DIF och de har gjort minst två mål i var och en av sina sju senaste tävlingsmatcher. Samtliga har gått över 2,5 mål och jag tror vi bjuds på mål här också. När lagen möttes i våras vann Djurgården med 4-0 och faktum är att tre av de fyra senaste inbördes alla har klivit över mållinan. Det blir samma visa nu och 1,78 är ett bra odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,78

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 15.00

TV: Cmore AIK - GIF Sundsvall: Första halvlek: Hemmaseger @ 1,62 AIK löste en pinne i derbyt mot Hammarby trots att de rent spelmässigt såg sådär ut. Viktigt för självförtroendet, men samtidigt har solnaiterna bara vunnit en av sina fyra senaste seriematcher och tappar därmed mark på täten. AIK har verkligen inte råd att tappa några poäng när jumbon Sundsvall kommer på besök och här tror jag att de svartklädda sätter högsta fart från början. Giffarna har bara lyckats plocka tio poäng på 20 omgångar och kommer med största sannolikhet ta hissen ner till Superettan igen. Sundsvall har förlorat sju raka allsvenska matcher och har legat under redan i paus i fem av dessa. Försvaret är bedrövligt och det är ingen slump att gästerna har släppt in flest mål av alla lag i serien. Framåt kan Engblom störa, men här lär han knappast få speciellt många bollar att arbeta med. Framför ett kokande Friends tar Goitoms AIK tag i taktpinnen från start och jag tror vi får se ett tidigt hemmamål, precis som i derbyt mot Bajen. 1,62 på att AIK ska leda i paus är helt okej och blir tredje valet på min trippel. Spel: Första halvlek: Hemmaseger @ 1,62

Tävling: Allsvenskan

Plats: Friends Arena

Tid: 17.30

Totalt odds: 7,52 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.