"Målrik match när Isak ställs mot Barcelona"

Spelstopp söndag: 14.59 Värnamo - Elfsborg: Värnamo (1) @ 1,70 Värnamo har sannerligen inte bett om ursäkt för sin närvaro i Allsvenskan. Framför allt inte hemma på Finnvedsvallen. På sin hemmabana har nykomlingarna spelat jämnt med lag som Malmö FF och Hammarby och i den senaste omgången tog Kim Hellbergs gäng inte oförtjänt poäng borta mot AIK. Det finns många taktiska godbitar att grotta ner sig i hos värdarna, men deras förmåga att frigöra spelare som Magashy, Johansson och Antonsson är smaskig att skåda. Lyckas de få loss dessa lirare även mot Elfsborg blir det inte enkelt att hänga med i svängarna för gästerna från Borås. De svartgula har haft förtvivlat svårt att hålla tätt framför egen kasse och Jimmy Thelins förkärlek till ständiga rotationer kan mycket väl vara en anledning till att boråsarna inte hinner göra sig hemmastadda med varandra. Hult och Holmen är inga dussinlirare, men hittills har de inte hittat rätt i sin nygamla förening. Jag gillar Värnamos poängchans på egen matta och när Värnamo (1) – detsamma som 1X – finns att hämta till 1,70 är jag inte sen på avtryckaren. Spel: Värnamo (1) @ 1,70

Tävling: Allsvenskan

Plats: Finnvedsvallen

Tid: 15.00 Newcastle - Manchester City: Manchester City (-1) @ 2,03 Newcastle inledde säsongen övertygande när de fullkomligen asfalterade Nottingham hemma i norra England. 2-0 borde varit betydligt större siffror, men i efterföljande match mot Brighton blev “Skatorna” precis lika tillbakapressade. Nick Pope räddade på egen hand en poäng åt de svartvita och engelsmannen behöver onekligen komma upp i minst samma nivå även denna söndag. Manchester City kommer på besök och det blir allt annat än en enkel uppgift för de hemmahörande. Att ta sig an titelfavoriten på egen mark är förvisso en inspirerande uppgift, men jag tror bara att klasskillnaden är för stor. City är minst en nivå bättre på samtliga positioner och de ljusblås inledning har varit precis lika imponerande som förväntat. Haaland är sugen på nya mål efter blankskjutningen mot Bournemouth och jag ser det inte som otänkbart att norrmannen hittar rätt. Manchester City (-1) innebär att gästerna måste vinna med två bollars marginal. Fjolårets motsvarande möte slutade 4-0 och jag tror att City gör jobbet även denna gång. 2,03 är taget på ljusblå flermålsseger! Spel: Manchester City (-1) @ 2,03

Tävling: Premier League

Plats: St James’ Park

Tid: 17.30 Real Sociedad - Barcelona: Över 2,5 mål @ 1,81 Estadio Anoeta når kokpunkt under den sena söndagsaftonen när Real Sociedad drabbar samman med Barcelona. Alexander Isak och company inledde La Liga med att enkelt städa av Cádiz där siffrorna borde blivit betydligt större än 1-0. Baskernas offensiv såg pånyttfödd ut jämfört med i fjol och lyckas gästerna även få igång sin svenska guldklimp är mycket vunnet. Barcelona begick i sin tur en mållös premiär mot Rayo Vallecano hemma i Katalonien. Pyspunkan fick publiken att frusta och även om Barca låg närmast tre poäng har Xavi och hans kompani press på sig när de beger sig till San Sebastián. Att inleda med en saftig uppförsbacke upp till Real Madrid är inte optimalt, men Real Sociedad är samtidigt en opponent som passat katalanerna utmärkt i modern nutid. Förrförra säsongens motsvarande möte slutade 6-1 till “Blaugrana” och det är just en målfest jag lutar mot även denna gång. Över 2,5 mål liras med god känsla till 1,81. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Anoeta

Tid: 22.00

Totalt odds: 6,24 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.