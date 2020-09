"Målrik premiär - här är lördagens trippel"

Äntligen är Premier League tillbaka igen och redan under lördagen ska flera intressanta matcher gå av stapeln. Jag har hittat värde i tre av matcherna med start redan 13.30 och lördagens trippel ger ett sammanlagt odds på 6,80. Det är inget att tveka på, vi kör igång direkt!

Spelstopp: 13.29

Fulham - Arsenal: Arsenal över 1,5 mål @ 1,62

Premier League drar igång med ett huvudstadsderby på Craven Cottage i västra London. Arsenal hade en katastrofal säsong i fjol, faktiskt deras sämsta i någonsin i Premier League, men ändå finns det en del optimism kring klubben. The Gunners plockade hem FA-cupen efter att ha besegrat Chelsea i finalen och för ett par veckor sedan kom nästa titel när Liverpool fick stryk på straffar i Community Shield.

De tre mål som Arsenal gjorde i de två matcherna kom samtliga från Pierre-Emerick Aubameyangs magiska fötter och nu verkar det som att gabonesen ska skriva på nytt kontrakt. Otroligt viktigt för hela klubben. Ceballos är dessutom tillbaka på ett nytt lån och lär starta med Granit Xhaka centralt här. Bakåt finns talangerna Saliba och Gabriel att tillgå tillsammans med ligans mest ojämna spelare David Luiz. Det kommer precis som vanligt smälla rejält i båda näten när de rödvita är uppe i elden.

Fulham tog sig upp via playoff-vinst mot Brentford och har offensiv klass i serben Mitrovic. Det är inte alls omöjligt att han kommer utmana Arsenals skakiga backlinje i luften. Oddset på raka tvåan lockar inte, men att Arsenal ska göra minst två mål känns riktigt spännande. 1,62 är taget.

Spel: Arsenal över 1,5 mål @ 1,62

Crystal Palace - Southampton: Bortaseger @ 2,40

Crystal Palace har ett mörkt skadeläge inför sin premiär mot Southampton. Tomkins, Cahill och Sakho saknas alla i mittförsvaret. Ytterbackarna Nathan Ferguson och Patrick van Aanholt får också sitta på läktaren och se på. Enorma avbräck för Roy Hodgson som istället hoppas mycket på att nye Eze från QPR ska glänsa i det offensiva spelet. Det är dock mycket ansvar för ynglingen som dessutom nyligen varit skadad.

Southampton har ett mycket intressant lag på gång även fast Höjbjerg lämnat för Tottenham. Främst ser Hasenhüttls anfallare riktigt bra ut. Danny Ings var nära att vinna skytteligan i fjol och var med det engelska landslaget vid deras senaste samling. Vid sin sida kan Ings få sällskap av Adams eller Long, två spelare med hög kapacitet. Med Redmond och Armstrong på kanterna kommer sydkustlaget vara svårstoppade i år igen.

The Saints vann på Selhurst Park i fjol med 2-0 och spelare för spelare är det de rödvita gästerna som ser klart mest intressanta ut. 2,40 är för högt för tvåan och det plockar jag utan några större tveksamheter.

Spel: Bortaseger @ 2,40

Liverpool - Leeds: Leeds över 0,5 mål @ 1,75

Liverpool stod för en fullständigt magnifik säsong i fjol och krossade allt motstånd i Premier League. Framförallt var det hemmaspelet som imponerade, 18-1-0 är en sinnessjuk resultatrad. Nu har The Reds värvat in grekiska Tsimikas för att täta till försvaret ännu mer, men han är i karantän och lär inte spela här. Det gör förmodligen inte heller Jordan Henderson som är knäskadad.

Leeds tog hem The Championship i stor stil och är nykomlingar. Det är dock en nykomling som kommer väl rustade. Koch och Rodrigo är två riktiga klassförvärv som spelat landskamper för Tyskland och Spanien i september. Dessutom blev Kalvin Phillips uttagen till det engelska landslaget. Bielsa har en bra trupp som ska räcka till nytt kontrakt.

Det är inget snack om att Liverpool bör ta hem segern hemma på Anfield Road utan allt för mycket bekymmer, men Klopps mannar har släppt in en del mål mot slutet. Inklusive träningsmatcherna (som såklart ska tas med en nypa salt) har The Reds släppt in mål i åtta av sina nio senaste fajter. Förra säsongen spelade Liverpool sin premiär mot dåvarande nykomlingarna Norwich och vann med 4-1. Då skapade dock Kanariefåglarna massor av chanser. Det kan mycket väl bli något liknande här. Att Leeds ska göra mål står i 1,75 och det är lite för högt i min bok.

Spel: Leeds över 0,5 mål @ 1,75

