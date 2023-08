Målrik tillställning i Bromma

Spelstopp lördag 5 augusti: 14.59 Brommapojkarna - Värnamo: Över 2,5 mål @ 1,91 - till Oddset Värnamo var en minst sagt pigg nykomling i fjol och den här säsongen har Brommapojkarna tagit över samma mantel. Olof Mellbergs gäng ber inte om ursäkt för sig själva i någon tillställning och även om det blev förlust senast mot Degerfors känner jag mig trygg i tron att BP kommer upp i nivå när Värnamo gästar Grimsta IP. Jensen, Pettersson och Vasic är lirare som kan såra smålänningarna på egen hand. Att Fritzson och Ackermann är tillbaka från avstängningar är dessutom ett plus. Värnamo ska dock inte underskattas. Kim Hellbergs mannar förtjänade minst en poäng mot Malmö FF sett till matchbilden och gästerna kan mycket väl bjuda upp till dans även i huvudstaden. Engvall kan få grejer att hända på eget manér och anfallaren är också uppbackad av Ademi och Johansson. Jag tycker att det luktar målfest på Grimsta och lirar därför över 2,5 mål till finfina 1,91 gånger fläsket. Spel: Över 2,5 mål @ 1,91 Tävling: Allsvenskan Plats: Grimsta IP Tid: 15.00 TV: C MORE Stream Portsmouth - Bristol Rovers: Hemmaseger @ 1,88 - till Oddset League One sparkar igång denna helg och för Portsmouth är det dags att ta sig an ytterligare en säsong i tredjeligan. Pompey har haft förtvivlat svårt att ta sig upp till The Championship trots att truppen hållit hög nivå flera år i rad. Den här säsongen råder inga undantag och för John Mousinho förväntas inget annat än toppstrid. Whyte, Bishop och Lane är spelare som ska se till att det händer. Bristol Rovers slutade hela 17 poäng bakom Portsmouth i fjol och jag tror inte att det avståndet minskar denna säsong heller. Gästerna har på sin höjd en medelmåttig trupp och jag blir inte förvånad om de dras in i bottenstriden vad det lider. Redan i premiären blir det tufft emot och även om Rovers inte har någonting att förlora lutar jag starkt åt vänster på Fratton Park. 1,88 på den raka ettan anser jag vara klart godkänt då det trots allt ska råda viss klasskillnad mellan dessa aktörer. Portsmouth vinner! Spel: Hemmaseger @ 1,88 Tävling: League One Plats: Fratton Park Tid: 16.00 Derby - Wigan: Hemmaseger @ 1,61 - till Oddset Wigan drattade som bekant ur The Championship i fjol och föga förvånande har det inneburit att flera bärande pjäser lämnat The Latics. Truppen har stora hål att fylla under återstoden av transferfönstret och som dagsläget är just nu ser jag inte hur de tillresta ska kunna befästa sig på den övre halvan. Annat klang i bjällran råder hos lördagens kombattanter. Derby missade playoff mot The Championship med blott en poäng i fjol, något som givetvis ska rättas till den här säsongen. Paul Warne har en stark trupp till sitt förfogande där mittfältarna Sibley och Hourihane tillhör de bättre i ligan på sin position. Längst fram finns det dessutom gott om spets i Collins, Washington och Méndez-Laing. Wigan är för närvarande inte på samma nivå och på Pride Park Stadium gillas förutsättningar för Derby. Ettan spelas till 1,61. Spel: Hemmaseger @ 1,61 Tävling: League One Plats: Pride Park Stadium Tid: 16.00 Trippeln - till Oddset Brommapojkarna - Värnamo: Över 2,5 mål @ 1,91

Totalt odds: 5,78 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

