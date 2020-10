"Målrik tillställning i Champions League"

Mästarturneringen är tillbaka igen och två matcher från den första omgången plockar jag med i min trippel. Club Brügge lär få de svårt i Ryssland samtidigt som jag tror att Haaland och Immobile löser ett målfyrverkeri i Rom. En match från The Championship kompletterar det hela där jag tror att Nottingham under ny ledning fortsätter vinna.

Spelstopp: 18.54 Zenit St. Petersburg - Club Brügge: Hemmaseger @ 1,72 Zenit St. Petersburg har dominerat den ryska fotbollen under en längre period och leder också ligan efter elva omgångar. Framförallt har hemmaspelet varit fantastiskt, fem raka segrar och 18-4 i målskillnad är otroliga siffror. Givetvis är Dzyuba ett ständigt hot framåt, men även Azmoun, Driussi och Erokhin är spelare att se upp med. Zenit ska kunna hota samtliga lag i gruppen här på Gazprom Arena. Club Brügge är precis som Zenit regerande ligamästare och leder även serien denna säsong. Krmencik är ett fint nyförvärv (han kom i vintras) och skapar alltid en del chanser tillsammans med Vanaken, Dennis, Vormer och Diatta. Brügge tog en mycket fin poäng borta mot Real Madrid i förra upplagan av CL, men i övrigt var de chanslösa då. Belgarna kommer inte gå vidare från gruppen denna gång heller. Zenit ser hetare ut och jag har svårt att se hur gästerna ska kunna hålla hemmalagets fina offensiv i schack. Detta är två lag som troligen får slåss om tredjeplatsen i gruppen, men på rysk mark håller jag Zenit klart högre. Den raka ettan till 1,72 är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,72

Tävling: Champions League

Plats: Gazprom Arena

Tid: 18.55 Nottingham - Rotherham: Hemmaseger @ 1,85 Efter fyra raka förluster fick Nottinghams ledning nog och Sabri Lamouchi sparades. In kom istället Chris Hughton och han fick en perfekt start på sin sejour som tränare. 1-0 borta mot svårspelade Blackburn var precis vad Forest behövde. Joe Lolley noterades för det förlösande målet i slutet av matchen, men överhuvudtaget skapade de rödklädda mängder av chanser framåt. Grabban, Freeman och Ameobi är alla hot som Rotherham behöver se upp med. Gästerna har inlett med fem poäng på lika många matcher vilket får ses som godkänt för en nykomling. I lördags hade Ladapo gett The Millers ledningen i den första halvleken mot topptippade Norwich. Sedan gick allt utför. Ladapo brände straff efter 20 minuter och i den andra akten blev försvarschefen MacDonald utvisad. Norwich kunde efter det vända på steken. MacDonald är nu avstängd för gästerna och det är såklart ett kännbart avbräck. Ett Nottingham med vind i seglen kommer sätta fart från start och då tror jag inte Rotherham kan hålla emot i 90 minuter. 1,85 är bra betalt på ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,85

Tävling: The Championship

Plats: City Ground

Tid: 20.45 Lazio - Borussia Dortmund: Över 2,5 mål @ 1,53 Lazio har fått en mardrömsstart på Serie A och kommer närmast från en 0-3-torsk borta mot Sampdoria. Immobile var avstängd då och utan skyttekungen från i fjol ser de ljusblåa trubbiga ut. Correa och Caicedo är bra komplement, men de behöver Immobiles löpningar för att skapa ytor. Strikern kommer tillbaka nu och då har Alberto och Milinkovic-Savic någon att slå passningar till. Ytor lär ges åt Immobile och de andra ljusblåa anfallarna för Dortmund har defensiva problem. Emre Can är avstäng efter sitt röda kort i förra säsongens förlustmatch mot PSG och dessutom är Akanji, Piszczek, Schmelzer och Zagadou alla tveksamma till spel. Offensivt har däremot gästerna mängder av alternativ. Reus är tillbaka i gammalt gott slag samtidigt som ynglingarna Reyna och Sancho visar gott gry. Dessutom finns en viss Haaland att tillgå. Både Haaland och Reus vilades från start i helgen vilket är en indikation på att de kommer starta nu. Då råder det i stort sett målgaranti. Med tanke på alla defensiva avbräck känns det dock som att även Lazio kommer skapa en del chanser och då lockar ett klassiskt överspel. 1,53 är på gränsen till att vara för lågt, men jag har svårt att se att det inte skulle gå in. Den vågade testar över 3,5 mål, men jag nöjer mig med över 2,5 mål. Spel: Över 2,5 mål @ 1,53

Tävling: Champions League

Plats: Stadio Olimpico

Lazio - Borussia Dortmund: Över 2,5 mål @ 1,53 Totalt odds: 4,86