"Målrik tillställning i Uppsala"

Spelstopp: 18.59 Elfsborg - AIK: Under 2,5 mål @ 1,76 AIK är ett av seriens målsnålaste lag. De har släppt in klart minst antal av samtliga lag och de är sämst av topp 8-lagen när det kommer till att producera baljor framåt. Det absolut största hotet i offensiv väg som Gnaget har haft under 2021 är de fasta situationerna där Sebastian Larssons serve har varit nyckeln till framgång. Nu är den före detta landslagsspelaren avstängd och då känns inte solnaiterna alls lika giftiga på hörnor och frisparkar. Elfsborg har varit betydligt frejdigare sett över hela säsongen, men har varit väldigt täta i de två senaste matcherna. 0-0 hemma mot Varberg följdes upp av 1-0 mot Halmstads BK på Örjans Vall. Hemmalaget har ingen reell chans att ta SM-guldet, men däremot kan de plocka en andraplats vilket vore en rejäl fjäder i hatten för Thelin och company. Räkna därför med ett hemmalag som inte skänker bort något i onödan. AIK bör vara lite mer framåtlutade än vanligt då de måste vinna här för att fortfarande ha chans på Lennart Johanssons pokal. De har dock inte kvalitén som krävs för att öppna upp ett stabilt Elfsborg. Detta kan mycket väl ticka 0-0 en bit in i andra halvleken och då är underspelet det bästa valet. Det klickas i till godkända 1,76. Spel: Under 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Allsvenskan

Plats: Borås Arena

Tid: 19.00 Mjällby - Örebro: Mjällby -1,5 @ 1,96 Mjällby var i Östersund i sin senaste match och fick då spela på snö. Matchen var tvungen att stoppas flera gånger för att skotta planen vilket ledde till smått parodiska scener. Blekinge-borna tog dock det hela på rätt sätt och vann med 2-0. Ett resultat som i praktiken gör att det nya kontraktet är säkrat. Nu kan Sarr, Bergström, Moro och de andra offensiva kanonerna spela med axlarna nere och då tror jag vi får se ett framåtlutat och spelsuget hemmalag. Örebro leds som bekant av Marcus Lantz och han vill säkerligen göra en bra insats mot Mjällby som han tränade i fjol. Spelarna lär däremot inte vara lika taggade på uppgiften. Degraderingen är som bekant ett faktum sedan en tid tillbaka och det känns som att närkingarna mest går och väntar på semester. Nahir Besara finns inte med i truppen under måndagen då han är avstängd och det är såklart ett stort avbräck. Örebro har förlorat elva av 14 bortamatcher under säsongen och det finns ingenting alls som tyder på att de helt plötsligt skulle slå till på Strandvallen. Hemmalaget är bättre på alla positioner och vinner komfortabelt. -1,5 finns att få kring dubbeldeg och det tar en given plats på min kupong. Spel: Mjällby -1,5 @ 1,96

Tävling: Allsvenskan

Plats: Strandvallen

Tid: 19.00 Sirius - Häcken: Över 2,5 mål @ 1,62 Sirius visade upp ett häftigt anfallsspel mot IFK Göteborg och dominerade ganska kraftigt mot Kamraterna från västkusten. Trots det fick Uppsala-laget nöja sig med en pinne efter att Bjärsmyr nickat in en kvittering till 3-3 på övertid. De blåsvarta behöver en pinne till för att helt säkra kontraktet och då de möter ett toppjagande AIK på bortaplan i den sista omgången hade det verkligen smakat gott med att lösa det redan under måndagen. Häcken kommer från 2-2 mot Malmö FF i en match där Jeremejeff och Wålemark visade klassen med varsitt mål. Den duon håller väldigt hög allsvensk nivå och Wålemark kommer inbringa en rejäl slant den dagen han lämnar för utlandet. Med spelare som Tuominen, Traoré och Bengtsson som övriga offensiva alternativ är det inte enkelt att hålla de gulsvarta borta från målet i 90 minuter. Häcken har klivit över 2,5 mål i fem av sina sju senaste matcher och snittar en bit över tre mål per match sett över hela säsongen. Sirius har gått över mållinan i sex av sina sju senaste matcher och med Kouakou, Sugita och Sylisufaj i offensiv riktning lär de knappast gå mållösa av planen nu heller. Överspelet är väldigt troligt och klickas i till 1,62. Spel: Över 2,5 mål @ 1,62

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 19.00 Trippeln Elfsborg - AIK: Under 2,5 mål @ 1,76

Mjällby - Örebro: Mjällby -1,5 @ 1,96

Sirius - Häcken: Över 2,5 mål @ 1,62 Totalt odds: 5,58 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.