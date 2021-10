"Målrik tillställning när Häcken tar emot Norrköping"

Spelstopp: 18.59 Häcken - IFK Norrköping: Över 2,5 mål @ 1,72 Efter en ganska tveksam start på säsongen under Norling har IFK Norrköping helt plötsligt fått en lidnersk knäpp och smugit sig med i toppstriden. En seger här skulle innebära att östgötarna bara har två pinnar upp till AIK och Malmö FF. Fyra raka viktorior har lagt grunden för detta och det är offensiven som fullständigt har exploderat med tolv mål på de kamperna. Levi, Adegbenro och Björk har verkligen levererat längst fram och snart borde Nyman vara tillbaka igen. Vilken uppställning! Häcken ligger i mitten av tabellen och en stor anledning till den svaga säsongen är att de gulsvarta inte kan hålla nollan. Endast en gång på de nio senaste i alla tävlingar har Getingarna lyckats freda sitt mål under 90 minuter. Med jätten i luftrummet, Tobias Carlsson, avstängd blir det knappast enklare denna gången. Däremot är Bengtsson, Wålemark och Jeremejeff en trio som är kapabel till att snurra upp Peking-försvaret på läktaren. Jag tror vi får se en underhållande match mellan två i grunden ganska offensivt viktade lag. Många målchanser och minst tre mål blir det dessutom. 1,72 är bra betalt på den saken och det är ett odds jag hugger omgående. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 19.00 Venezia - Fiorentina: Över 2,5 mål @ 1,91 Venezia är nykomlingar i Serie A och har fått erfara att det inte är speciellt enkelt att hålla lag från det italienska finrummet borta från målen. Sju omgångar in har de ännu inte hållit nollan och försvarsduon Ceccaroni och Svoboda ingjuter inte rädsla i motståndarnas anfall direkt. Framåt har Venezia däremot värvat smart och både Henry och Okereke är spelare som har mål i sig. Dessutom finns Johnsen och Forte här sedan tidigare. En vass kvartett. Fiorentina förlitar sig i sin tur på Dusan Vlahovic som spelade fram till 1-0-målet mot Napoli. En match som slutade 1-2 till slut. Med González och Callejón bredvid Vlahovic har Viola en grym topptrio till förfogande. Bakåt ska det noteras att målvakten Dragowski har skadat sig och troligen ersätts av Terracciano mellan stolparna. En rutinerad herre som brukar få göra några matcher per säsong, men han håller inte riktigt samma nivå. Där finns en svaghet att utnyttja för Venezia. Fiorentina har klivit över 2,5-linan i sex av sina sju ligamatcher denna säsong och det allra mesta pekar mot att det blir samma historia igen. När vi då erbjuds höga 1,91 på överspelet tar det en given plats på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,91

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Pierluigi Penzo

Tid: 20.45

TV: Cmore Arsenal - Crystal Palace: Arsenal över 1,5 mål @ 1,73 Det var krigsrubriker i Arsenal efter tre spelade omgångar och Arteta hängde löst. Nu har de rödvita plockat tio pinnar på de fyra senaste omgångarna och en seger här skulle innebära att de bara har två poäng upp till topp 4. Det svänger fort. Med en i praktiken skadefri trupp har Arsenal stora offensiva kvalitéer. De egna talangerna Saka och Smith Rowe går i bräschen, men även Aubameyang verkar ha vaknat till liv. Hemma på Emirates bör de skapa en hel del chanser. Crystal Palace leds av Patrick Vieira och han har fått igång Örnarnas anfallsspel där Edouard är ett tillskott. Även Gallagher har kommit till många lägen under hösten. Bakåt har det dock sett desto ihåligare ut med det nykomponerade mittbacksparet Guehi och Andersen. Åtta insläppta på tre bortamatcher är inget vidare facit, även om det ska sägas att Palace i dessa matcher ställts mot Liverpool, Chelsea och West Ham. Arsenal behöver hålla uppe sitt momentum för att inte falla in i den negativa spiralen igen och fansen kommer stå bakom spelarna. Jag tror vi får se ett hemmalag som sätter fart direkt och löser minst två bollar framåt. Det klickas i till 1,73. Spel: Arsenal över 1,5 mål @ 1,73

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Totalt odds: 5,68