"Målrik tillställning när Malmö vinner"

Spelstopp: 18.29 Malmö FF - Elfsborg: Hemmaseger & Över 2,5 mål @ 2,28 Malmö FF straffade Kalmars försök att spela ut bollen från backlinjen med en hög press. Både Rakip och Colak fick mer eller mindre öppet mål i den första halvleken och vid 2-0 var matchen avgjord. KFF gjorde ett försök i den andra halvleken men de himmelsblå vann rättvist. Truppen fullständigt kryllar av klass och visst kommer skåningarna ställa en vass elva på benen nu också. Mot KFF startade lirare som Toivonen, Brorsson och Larsson på bänken. Spelare som troligen hade gått rakt in i Elfsborgs elva. Boråsarna föll ihop fullständigt i sin måndagsmatch när Halmstads BK kom på besök. Det började så bra när Per Frick satte dit 1-0 redan efter 20 sekunders spel. När Okkels fyllde på kändes den matchen helt klar. Halmstad arbetade sig dock sakta men säkert in i matchen igen och kunde vända till 3-2. Hallänningarna var faktiskt det bättre laget där, något som bör oroa Jimmy Thelin. Malmö känns klart stabilare och när matchen dessutom spelas på naturgräs har jag svårt att se något annat än en hemmaseger. MFF har samtidigt inte hållit nollan en enda gång på de sju inledande omgångarna och jag är tveksam till att de gör det nu. Ett överspel är därmed också sannolikt. Jag väljer att slå ihop hemmasegern och överspelet till ett härligt odds på 2,28. Spel: Hemmaseger & Över 2,5 mål @ 2,28

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 18.30 Genk - Antwerp: Hemmaseger @ 1,78 Genk har imponerat i den belgiska mästerskapsgruppen med tre segrar och ett kryss på fyra matcher. Det mesta tyder på att de slutar tvåa efter Club Brugge, en placering som innebär kval mot Champions League. Närmast kommer värdarna från en stark seger borta mot Anderlecht. Paul Onuachu nätade då och han är nästan omöjlig att hålla från målet. Med Ito, Bongonda och Thorstvedt som uppbackning kommer Genk göra mål även under torsdagen. Antwerp har två kryss och två förluster på sina fyra senaste matcher. En av dessa fajter var hemma mot Genk då Antwerp föll med 2-3. Detta efter att Bongonda avgjort med bara minuter kvar att spela. Det blir knappast enklare nu, besökarna har inte vunnit på den här arenan på hela 2000-talet. Dessutom saknas viktiga pjäser som Lamkel Zé och Batsubinsika fortfarande. Genk har högre högstanivå och jag tror vi får se en fokuserad insats från hemmalaget. Då håller de minst en nivå högre än gästerna. Den raka hemmasegern spelas till 1,78. Spel: Hemmaseger @ 1,78

Tävling: Jupiler League

Plats: Luminus Arena

Tid: 18.30 Aarhus - Bröndby: Över 2,5 mål @ 1,72 När Midtjylland tappade poäng hade Bröndby chansen att gå upp i serieledning. De blågula föll dock i derbyt mot FC Köpenhamn och därmed är det fortfarande två pinnar upp till Vargarna. Jesper Lindström åkte ut i den matchen och är avstängd nu. Det är även Anthony Jung. Två viktiga defensiva kuggar. Framåt nätade Simon Hedlund för tredje matchen i rad och han kan mycket väl hitta rätt även här. Aarhus har en liten chans att nå upp till trean FC Köpenhamn, men troligen blir det en fjärdeplats. En fin säsong av AGF som närmast kommer från en 3-1-seger över Nordsjälland. Patrick Mortensen satte då dit sitt 15:e mål för säsongen och det är såklart värdarnas stora hot framåt även om ynglingen Albert Grönbaek också är en intressant spelare som Bröndbys decimerade försvar behöver hålla ögonen på. När lagen möttes för en månad sedan slutade det 2-2 och jag tror att vi kommer få bevittna en målrik drabbning igen. Minst tre fullträffar blir det i matchen och mitt tredje val på trippeln blir således över 2,5 mål till godkända 1,72. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Superligaen

Plats: Ceres Park

