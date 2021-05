"Målrik tillställning när mästarna spelar"

Spelstopp: 18.59 Vejle - Odense: Över 2,5 mål @ 1,82 Det lag som slutar högst upp i den danska nedflyttningsgruppen får spela playoff mot nystartade Conference League. Samtliga lag, förutom Lyngby och Horsens som troligen kommer åka ur, är med i den kampen. Får vi en vinnare här går det lag upp på lika många poäng som AaB, som innehåller platsen inför helgens omgång. Vejle har varit frejdiga att skåda mot slutet med målskillnaden 7-5 på de två senaste fajterna. Ryssen Onugkha och brassen Goncalves Sousa har sett giftiga ut framåt. Överhuvudtaget är Pierre Bengtssons gäng en riktig främlingslegion. I 4-2-segern över Sönderjyske fanns det bara en dansk med i startelvan. Odense satsar mer hemvävt där Bashkim Kadrii visat klassen de senaste veckorna. Lagets bästa målskytt är annars svensk-tunisiern Issam Jebali som vi minns från hans tid i Elfsborg. Det har varit mycket målsnåla matcher mellan dessa lag på senare år, men så som Vejle spelar för tillfället är det svårt att se att det skulle bli samma sak igen. Värdarna drar upp tempot från start och minst tre mål förs in i protokollet till fina 1,82. Spel: Över 2,5 mål @ 1,82

Tävling: Superligaen

Plats: Vejle Stadion

Tid: 19.00 Växjö - Rosengård: Växjö under 0,5 lagmål @ 1,59 Växjö stod för en strålande säsong i fjol då de slutade sexa i Allsvenskan. Nu har de inlett klart svagare och är faktiskt jumbo efter fyra spelade omgångar. En pinne och ett gjort mål imponerar föga. Signe Andersen noterades för sju ligamål under 2020, bland annat i den avslutande 1-0-segern över just Rosengård. Under våren har danskan dock haft svårt att komma till. Rosengård ser ut som en riktig maskin och leder serien med maximala tolv poäng och 9-1 i målskillnad. Klasspelare som Larsson, Troelsgaard, Anvegård och Schough sköter grannlåten framåt. Bakåt är nyförvärvet Emma Berglund hur stabil som helst bredvid Viggósdóttir. Dessutom har den kanadensiska målvakten Labbé ersatt Musovic på ett bra sätt. Med Seger som sköld framför backlinjen är det inte enkelt att ta sig förbi skåningarna. Växjö har bara gjort ett mål på sina fem senaste möten mot Rosengård i tävlingssammanhang och det blir inte enkelt för smålänningarna att ändra på den sviten under fredagen. 1,59 på att Rosengård ska hålla nollan känns för bra för att låta bli. Det blir andra valet på trippeln. Spel: Växjö under 0,5 lagmål @ 1,59

Tävling: Allsvenskan

Plats: Visma Arena

Tid: 19.00 Newcastle - Manchester City: Båda lagen gör mål @ 2,14 Manchester City blev mästare i kavaj när Manchester United torskade mot Leicester och därmed kommer vi få se Newcastle ställa sig i en guard of honour inför fredagens batalj på Etihad. Därefter får det vara slut på artigheterna. Skatorna har sett fina ut spelmässigt under våren och kommer närmast från en 4-2-seger mot Leicester. Då satte Callum Wilson dit två baljor. Wilson är nu skadad och missar resten av säsongen, men med Saint-Maximin, Almirón och Willock i form har de svartvita offensiva hot ändå. Manchester City har tveksamheter kring Kevin de Bruyne, men har resten av truppen tillgänglig. Det innebär att Guardiola kan välja själv hur mycket belastning han vill att sina spelare ska få inför Champions League-finalen om några veckor. Vilka spelare spanjoren än ställer på banan håller de ljusblå yppersta klass. City gör i stort sett alltid mål, men här tror jag att vi också kan få se minst en fullträff från hemmalaget. The Magpies har gjort fyra mål på sina två senaste hemmamöten med City i ligasammanhang och löser minst en balja nu också. 2,14 på att båda lagen ska göra mål är taget alla dagar i veckan. Spel: Båda lagen gör mål @ 2,14

Tävling: Premier League

Plats: St. James’ Park

Tid: 21.00 Trippeln Vejle - Odense: Över 2,5 mål @ 1,82

Växjö - Rosengård: Växjö under 0,5 lagmål @ 1,59

Newcastle - Manchester City: Båda lagen gör mål @ 2,14 Totalt odds: 6,19 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: