"Målrik tillställning när Sverige möter Spanien"

Spelstopp: 17.59 Nordmakedonien - Island: Hemmaseger @ 1,52 Nordmakedonien mötte ett avstängningsdrabbat Armenien i torsdags och gjorde processen kort med sina rivaler. 5-0 slutade matchen efter att Levantes Enis Bardhi stått för ett hattrick. Därmed sitter Nordmakedonerna i förarsätet i kampen om andraplatsen bakom omöjliga Tyskland. En seger här och det blir playoff mot VM för EM-deltagarna från i somras. Det ska det finnas stor chans till. Island är inne i en generationsväxling och mot Rumänien startade bland annat Sveinn Aron Gudjohnsen på topp. En spelare som har svårt att ta plats i Elfsborg. Trots en på pappret ganska medioker elva slet Island sig till ett kryss i den matchen. Starkt jobbat, men i ärlighetens namn var det ingen välförtjänt poäng. Gästerna har inget att spela för och jag ställer mig frågande till att de orkar ladda om. All motivation finns i hemmalaget och det är något som bör ge utslag. 1,52 är på gränsen till att vara spelbart för den raka ettan, men som virke fungerar det fint. Spel: Hemmaseger @ 1,52

Tävling: VM-kval

Plats: Tose Proeski Arena

Tid: 18.00

TV: Cmore Grekland - Kosovo: Båda lagen gör mål @ 2,13 Grekland grep inte det sista halmstrået mot Spanien utan föll med 0-1. Därmed är chansen till VM-spel borta för de blåvita som stundtals ändå gjort ett bra kval. Insatserna mot Sverige borde ha gett mer än tre poäng och även mot Spanien stod Van ‘t Schips mannar för en stark prestation även om det blev torsk. Nu är Bakasetas tillbaka från avstängning och han ger tyngd i anfallsspelet. Frågan är bara hur mycket motivation det finns till att arbeta i båda riktningarna. Kosovo löste en pinne hemma mot Grekland efter att Vedat Muriqi, Lazios anfallare, satt dit kvitteringen på övertid. Han finns med nu också och det är alltid en buffel på topp som är svår att hålla reda på. Rashica och Berisha ska hjälpa till med anfallsspelet och det är en ganska vass trio. Bakåt skänker Napolis Rrahmani stadga, men i övrigt är det ingen backlinje som skrämmer slag på motståndarna. Båda lagen gjorde mål senast dessa nationer ställdes mot varandra och då det mycket väl kan bli en avslagen historia när inget av lagen har något att spela för tror jag det trillar in ett par bollar igen. BLGM spelas till höga 2,13. Spel: Båda lagen gör mål @ 2,13

Tävling: VM-kval

Plats: Olympic Athletic Center of Athens

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Spanien - Sverige: Över 2,5 mål @ 1,99 När Sverige spelade 0-0 borta mot Spanien i sommarens EM-slutspel var det tack vare ett heroiskt försvar, en otrolig Robin Olsen och en rejält portion tur. Så lågt som Blågult stod då med så litet bollinnehav kommer inte fungera igen. Speciellt inte då kryss inte räcker utan Sverige faktiskt måste vinna matchen. Paradoxalt nog kan en spelare som Isak få mer ytor att löpa på mot Spanien jämfört med Georgien vilket passar hans spel bättre. Spanien saknar mängder av offensiva pjäser, men det spelar ingen roll för Luis Enrique kan bara blunda och peka på ett tjugotal andra strikers i La Liga som håller hög nivå. Sarabia nätade mot Grekland och får troligen chansen bredvid Morata igen. I övrigt kommer vi känna igen det spanska spelet med ett stort bollinnehav som kommer frustrera svenskarna. Sverige måste öppna upp sig på ett helt annat sätt än de brukar göra mot Spanien och det borgar för en ganska sevärd match under söndagskvällen. Att vi ska få se minst tre mål i matchen står i klart godkända 1,99. Det är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,99

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio de La Cartuja

Tid: 20.45

TV: TV4, Cmore Fotboll och Cmore Trippeln Nordmakedonien - Island: Hemmaseger @ 1,52

Grekland - Kosovo: Båda lagen gör mål @ 2,13

Spanien - Sverige: Över 2,5 mål @ 1,99 Totalt odds: 6,44 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.