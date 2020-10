"Målrik tillställning på Grimsta IP"

Under fredagen ska jag ta en titt på tre stycken andradivisioner – Superettan från Sverige och The Championship från både England och Skottland. En trevlig trippel där jag har goda förhoppningar om att äntligen få dit en fullpoängare. Häng med!

Spelstopp: 18.59 Akropolis - AFC Eskilstuna: Båda lagen gör mål @ 1,77 Två gäng som inte är helt enkelt att besegra för tillfället ställs mot varandra i Stockholm. Akropolis har nog tappat allt hopp om att nå topp 3 i Superettan efter att ha kryssat fyra raka matcher. Överhuvudtaget sticker deras resultatrad 7-13-2 ut rejält. En annan fakta som är häpnadsväckande är att Akropolis har nätat i samtliga sina matcher förutom premiären mot Dalkurd. Vasic må ha lämnat klubben, men Burman, Stadler och inlånade Oscar Pettersson vet vart målet är beläget. AFC Eskilstuna har spelat upp sig efter en hemsk start på säsongen och är på säker mark efter att ha plockat 13 poäng på de fem senaste omgångarna. Nigerianen Nnamani har nätat fyra gånger på de senaste tre matcherna och får god hjälp av Loeper som ligger i toppen av assistligan med åtta framspelningar. Det känns som att AFC kommer skapa tillräckligt med chanser för att spräcka nollan här. När lagen möttes i Eskilstuna för två månader sedan slutade det 2-1 till stockholmarna och jag är inne på att båda lagen gör mål återigen. 1,77 på det är bra betalt. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,77

Tävling: Superettan

Plats: Grimsta IP

Tid: 19.00 Derby - Watford: Bortaseger @ 2,21 Efter tre inledande förluster plockade Derby säsongens första seger hemma mot Norwich precis innan uppehållet. Wayne Rooney avgjorde då i slutskedet av matchen. Det ska dock sägas att segern var allt annat än rättvis och bland annat hade Teemu Pukki missat straff innan. Nu väntar ännu ett nyligen degraderat lag när Watford kommer på besök. Watford har den klart bästa truppen i The Championship men har varit extremt skadedrabbat i början av säsongen. Landslagsuppehållet kom således lägligt för The Hornets som torskade borta mot Reading i den senaste omgången. Watford kan ställa upp med lirare som Sarr, Pedro, Murray och Sema i offensiv riktning medan Cathcart, Kabasele och målvakt Foster är en stabil trio längst bak. Dessutom är mittfältaren Cleverley en spelare som har mer att ge än han visat hittills. Watford känns som ett betydligt mer harmoniskt lag än Derby för tillfället och kommer de upp i nivå blir det svårt för The Rams att stå emot i 90 minuter. Tvåan står alldeles för högt för att motstå. Spel: Bortaseger @ 2,21

Tävling: The Championship

Plats: Pride Park

Tid: 20.45 Hearts - Dundee FC: Hemmaseger @ 1,59 Hearts hade minst antal poäng när säsongen avbröts i våras och dömdes därför som jumbo i skotska högstaligan. Det ledde till nedflyttning och nu ska huvudstadsklubben spela sin premiär i andradivisionen. Hittills har de spelat tre matcher i Ligacupen och vunnit samtliga. Senast stod Craig Wighton för samtliga mål i 3-0-segern mot Raith. En spelare med förflutet i Dundee FC som mycket väl kan få sitt stora genombrott denna säsong. Bakåt är det Stephen Kingsley, ny från Hull, som ska hålla ihop försvaret. Ett lag som ska ses med bra chans att gå direkt upp. Dundee FC kom tre i The Championship i fjol och hade då en del problem på resande fot. Endast fyra av 14 bortamatcher slutade med seger och det håller såklart inte. Graham Dorrans, med förflutet i Rangers, är en riktigt skicklig spelare men i övrigt ser truppen sämre ut än fredagens kombattanters. Då det är premiär är det såklart svårt att veta vart dessa lag står men Hearts är stora favoriter inför säsongen och på hemmaplan kommer de inte tappa många poäng. Den raka ettan blir tredje valet på kupongen. Spel: Hemmaseger @ 1,59

Tävling: The Championship

Plats: Tynecastle Stadium

Totalt odds: 6,22

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.