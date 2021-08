"Målrik tillställning väntar när AIK spelar"

Det blev succé i helgen då båda tripplarna hittade in. Det är en härlig känsla när allt bara går rätt och jag hoppas kunna fortsätta på det inslagna spåret under veckan som kommer. Under måndagen tar jag en titt på en nordisk målspelstrippel där två allsvenska fajter och en kamp från danska Superligaen tar plats. Mycket nöje!