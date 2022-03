"Målrikt El Clásico stundar"

Spelstopp: 17.29 Wolfsburg - Bayer Leverkusen: Bortaseger @ 2,33 Bayer Leverkusen åkte ur Europa League i veckan efter att ha torskat med 0-1 hemma mot Atalanta och därmed åkt ut med totalt 2-4. Ingen skam i det, Atalanta är ett mycket starkt lag och Bayer Leverkusen stod upp bra över 180 minuter. Wirtz och Schick saknas och det märks i offensiven, men samtidigt finns Adli, Diaby, Demirbay, Palacios, Alario och Azmoun tillgängliga. Det är inga dåliga pjäser. Leverkusen siktar mot Champions League och en trepoängare här skulle ge lite arbetsro över landslagsuppehållet. Wolfsburg ligger i mitten av tabellen med långt till båda strecken och har på det stora hela gjort en ganska svag säsong. Närmast kommer de från en 2-3-förlust mot Freiburg. Arnold och Schlager är ett starkt innermittfält som kommer jaga livet ur motståndarna, men offensivt ser det betydligt tunnare ut efter att Wout Weghorst lämnat för Burnley. Vargarna har tappat poäng i åtta av 13 hemmamatcher så långt. Gästerna har en betydligt starkare trupp och har dessutom mer att spela för. Visst kan det finnas en del trötta ben efter torsdagens batalj, men kommer bara Bayer upp i nivå vinner de detta. Stark tvåa till fina 2,33. Spel: Bortaseger @ 2,33

Tävling: Bundesliga

Plats: Volkswagen Arena

Tid: 17.30 Sevilla - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,60 Sevilla har en del skador i sin trupp, bland annat på Diego Carlos och Marcos Acuna, och kommer från en demoraliserande förlust mot West Ham. Spanjorerna föll med 0-1 efter 90 minuter vilket gav 1-1 totalt. I förlängningen orkade inte Lopeteguis mannar stå emot längre och ännu ett mål rullade in bakåt. Inget mer Europa således och Sevilla får fokusera om på ligaspelet. Frågan är bara hur mycket kräm det finns i benen. Real Sociedad visar smygform med tre segrar på de fyra senaste ligamatcherna, men är inget lag det svänger om direkt. Alexander Isak är iskall längst fram och den enda som levererar, Mikel Oyarzabal, åkte nyligen på en knäskada som håller honom borta från spel under en lång tid. Även David Silva är fast i rehabrummet och då ser baskerna betydligt enklare ut att hantera. Real Sociedad snittar strax över två mål per match i ligaspelet och är ett kompakt lag som är svåra att få hål på. Sevilla har ett liknande snitt och höstens möte mellan lagen slutade 0-0. Allt tyder på en målsnål drabbning igen och då är underspelet ett givet val. 1,60 är fullt godkänt på den saken. Spel: Under 2,5 mål @ 1,60

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 18.30

TV: Cmore Live 2 och Cmore Real Madrid - Barcelona: Över 2,5 mål @ 1,65 Det lär svänga betydligt mer om kampen på Bernabéu än vad det gör i Sevilla. El Clásico står för dörren och då spelar det mindre roll hur det ser ut i ligan, detta är en match lagen verkligen vill vinna. Real Madrid visar strålande form med fem raka segrar och ser sylvassa ut framåt. Här finns det frågetecken kring om Benzema kan delta, men även om fransmannen saknas kommer Vinícius Júnior löpa ifrån Barcas tröga försvar. Barcelona har samtidigt mängder av offensiva alternativ. Mot Galatasaray (2-1) i torsdagens Europamatch startade Aubameyang, Torres och Traoré på topp medan Depay och Dembélé hoppade in. Den bredden skojar man inte bort och då finns även fyrtornet Luuk de Jong att stoppa in om det skulle knipa. Barca kan mycket väl smälla in en boll bakom Courtois, men att de ska hålla nollan ser jag som uteslutet. När lagen möttes i Supercupen i Saudiarabien slutade det 2-2 efter 90 minuters spel och de fyra senaste mötena har alla klivit över mållinan. Det blir samma visa igen. Vi får bevittna minst tre fullträffar och överspelet klickas därmed i till 1,65. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65

Tävling: La Liga

Plats: Santiago Bernabéu

Tid: 21.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Trippeln Wolfsburg - Bayer Leverkusen: Bortaseger @ 2,33

Sevilla - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,60

Real Madrid - Barcelona: Över 2,5 mål @ 1,65 Totalt odds: 6,15 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.