Målrikt klassikermöte väntar

Spelstopp: 14.59 Liverpool - Aston Villa: Hemmaseger @ 1,67 - till Oddset Liverpool och framför allt Jürgen Klopp visade prov på stor taktisk förmåga när de hamnade i underläge mot Newcastle. Istället för att fortsätta med en tokig press kröp de rödklädda ihop och krympte ytorna för The Magpies som hade svårt att spela igenom Pools defensiv. När sedan Darwin Núnez introducerades på St James’ Park började Liverpool se livsfarliga ut i omställningarna. Uruguayanen vände på egen hand matchen till 2-1 och jag blir inte förvånad om han tillsammans med Díaz och Salah ser till att även Aston Villa får en svettig 90-minutare framför sig. Gästerna var i farten så sent som i torsdags när de säkrade gruppspel i Europa Conference League. Hibernian är dock inte i närheten av Liverpools kaliber och här tror jag att Emerys naiva defensiv kan bli straffad. Liverpool tar sällan några fångar på Anfield och när vi erbjuds så högt som 1,67 på den raka ettan har jag svårt att hålla fingrarna borta. Klopp och company går på uppehåll med ytterligare en seger! Spel: Hemmaseger @ 1,67 Tävling: Premier League Plats: Anfield Tid: 15.00 Malmö FF - IFK Göteborg: Båda lagen gör mål @ 1,87 - till Oddset Mycket står på spel på Eleda Stadion där Malmö FF jagar Lennart Johanssons pokal. IFK Göteborg jagar i sin tur nytt kontrakt och efter fyra segrar på de fem senaste försöken har Askous prickat toppformen vid rätt tillfälle. Marcus Berg upplever en renässans på topp och den målfarlige anfallaren kan mycket väl se till att MFF får vittja det egna målet under söndagskvällen. “Di Blåe” hoppas i sin tur se till att Pontus Dahlberg inte håller tätt. 3-1 mot Sirius var en liten islossning efter två mållösa allsvenska matcher dessförinnan och extra viktigt var att nyförvärvet Oliver Berg fick hitta rätt direkt. Norrmannen ger Rydström fler alternativ i sin offensiv och tillsammans med Ali, Nanasi och Jörgensen blir kvartetten ytterst svårfångad för Änglarna. Jag tror på en böljande kamp i Skåne där båda lagen gör mål är spelet som fångar mitt intresse. Till 1,87 är det dags att slå till. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,87 Tävling: Allsvenskan Plats: Eleda Stadion Tid: 17.30 TV: TV4 Play Osasuna - Barcelona: Barcelona (-1) @ 2,76 - till Oddset Söndagen avrundas med en riktig högoddsare från Estadio El Sadar. Så sent som i torsdags reste Osasuna till Belgien för att försöka vända 1-2 från den första kvalmatchen till Europa Conference League mot Club Brugge. Grabbarna från Pamplona ledde faktiskt med 2-0 fram till drygt 70 avverkade minuter, men därefter föll korthuset ihop. Matchen slutade 2-2 och efter den rejäla tömningen blir det inte lätt att hinna ladda om till söndagens uppgift. Framför allt inte när Barcelona kommer på visit. Katalanerna har frågetecken för skickliga duon Araújo/Pedri, men det ska inte hindra Blaugrana från att komma upp i nivå. Megalöftet Lamine Yamal är redan nu en spetsspelare av rang och i gästernas offensiv finns även herrar som Lewandowski och Gavi. De två sistnämnda hittade rätt mot Villarreal (4-3) och kan mycket väl återfinnas i protokollet även här. De fysiska förutsättningarna är klart fördelaktiga för Barcelona och här väljer jag att dra en rövare vad gäller spelet. Barca (-1) – måste vinna med två mål – testas till höga 2,76. Spel: Barcelona (-1) @ 2,76 Tävling: La Liga Plats: Estadio El Sadar Tid: 21.00 TV: TV4 Fotboll, TV4 Play Trippeln - till Oddset Liverpool - Aston Villa: Hemmaseger @ 1,67 Malmö FF - IFK Göteborg: Båda lagen gör mål @ 1,87 Osasuna - Barcelona: Barcelona (-1) @ 2,76 Totalt odds: 8,65 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

