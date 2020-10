"Målrikt på Anfield"

Spelstopp: 19.59 Aston Villa - Stoke: Hemmaseger @ 1,65 Aston Villa har fått en perfekt start på den nya säsongen. Två raka segrar i Premier League och enkla vinster mot Burton och Bristol City i Ligacupen. Precis som inför matchen mot The Robins lär Dean Smith rotera en hel del i sin elva nu, på söndag väntar nämligen Liverpool i ligaspelet. Trots det lär vi få se en slagkraftig hemmaelva som dominerar bollinnehavet. Bertrand Traoré hämtades in från Lyon under sommaren och har fått sparsamt med speltid i Premier League. Mot Bristol City fick anfallaren från Burkina Faso däremot starta. Han tackade för förtroendet genom att näta. Räkna med att Traoré och Keinan Davis börjar på topp. En tung duo. Stoke kommer från en 1-0-seger borta mot Preston i The Championship men hade då god hjälp av en tidig utvisning på Barkhuizen. Innan dess var de rödvita helt utspelade. Det skiljer mycket mellan dessa två lags trupper nuförtiden och att Stoke ska kunna stå emot på Villa Park i 90 minuter är svårt att se. Värdarna fortsätter sitt segertåg och 1,65 på raka ettan är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,65

Tävling: Ligacupen

Plats: Villa Park

Tid: 20.00 Basel - CSKA Sofia: Hemmaseger @ 1,50 Basel håller inte samma nivå längre som för några år sedan när de var ett vanligt inslag i Champions League. Samtidigt gick schweizarna till kvartsfinal i Europa League för några månader sedan och visst ska de ses med ypperlig chans att lösa ännu ett gruppspel. Van Wolfswinkel och Arthur, som var inlånad i fjol men nu köpts loss från Palmeiras, bildar ett vasst anfallspar. På mittfältet står fortfarande Fabian Frei och Samuele Camo starkt medan Valentin Stocker är ett hot från kanten. CSKA Sofia skrällde när de slog ut Bate på hemmaplan tidigare under september och hade en del problem med Torshavn i den senaste omgången. Det finns några intressanta importer hos bulgarerna men på det stora hela är det ett spretigt lag. Basel håller klart högre klass än sina kombattanter och på hemmaplan ska de gälla som solklara favoriter. Ettan står i skrivande stund i 1,50 och det får ses som godkänt virke i min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,50

Tävling: Europa League

Plats: St. Jakob-Park

Tid: 20.30 Liverpool - Arsenal: Över 3.5 mål @ 2,48 Liverpool och Arsenal möts för andra gången på bara några dagar på Anfield Road. I måndags spelade de en ligamatch som slutade 3-1 till Klopps gäng. Nu är det Ligacupen som gäller och därmed en hel del rotation att vänta i båda lagen. Offensiv kraft finns ändå i form av lirare som Nketiah, Pépé, Nelson, Origi, Jota och Minamino. Inte så pjåkigt. Dessa två lag möttes i Ligacupen förra säsongen också och då slutade en helt galen match 5-5. Riktigt så öppet lär det väl inte bli här, men visst kommer båda lagen satsa offensivt samtidigt som försvarsjättar som Luiz och Van Dijk troligen vilas. Mycket talar också för att det blir rotation på målvaktsposterna så att Adrián och Rúnarsson startar. Det talar också för en målrik tillställning. Jag trodde på under 3,5 mål i måndags och var då bara någon minut ifrån att få rätt på det tipset. Denna gång tror jag att det kommer smälla rejält och över 3,5 mål till nästan 2,50 är taget. Spel: Över 3,5 mål @ 2,48

Tävling: Ligacupen

Plats: Anfield Road

