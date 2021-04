"Målrikt toppmöte att vänta"

Den första semifinalen av Champions League ska gå av stapeln och jag tror vi får se en tät drabbning med fokus på försvarsspel, främst från gästerna. Jag plockar också med en tänkbar skräll från The Championship samt ett förväntat målkalas från Superettan på tisdagens trippel. Vi kör!

Spelstopp: 18.29

Jönköpings Södra - Helsingborg: Över 2,5 mål @ 1,72

Två lag som förväntas vara med och tampas om uppflyttning till Allsvenskan ställs mot varandra i Småland under tisdagen. Helsingborg följde upp 2-2 borta mot GIF Sundsvall genom att krossa Örgryte IS med 4-1. Viktor Lundberg, som kom från Häcken under vintern, visade klassen då med två mål. Tillsammans med Rasmus Jönsson, Anthony van den Hurk och Wilhelm Loeper bildar han seriens hetaste offensiv.

Samtidigt går det att sätta frågetecken kring den defensiva organisationen. Tre insläppta mål på två omgångar är kanske något för mycket. J-Södra kommer från en 0-2-förlust mot Norrby där Beqaj, Omondi och de andra stjärnorna i fören hade svårt att komma till. På naturgräs trivs de betydligt bättre och det är underlaget i denna matchen även om den har blivit flyttad från Stadsparksvallen till Vapenvallen i Huskvarna.

Detta är i grunden två frejdiga lag och jag tror vi kommer få se en öppen match med gott om målchanser. Överspelet känns därför väldigt troligt och 1,72 på den saken smakar mumma.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Superettan

Plats: Vapenvallen

Tid: 18.30

Brentford - Rotherham: Rotherham +1,25 @ 1,71

Rotherham ligger riktigt pyrt till under nedflyttningsstrecket efter att ha åkt på ännu en förlust, denna gång mot topplaget Barnsley. Insatsen var dock inte så pjåkig från The Millers sida som absolut förtjänade poäng. Lite mer effektivitet bara från Ladapo och Smith så hade de fått med sigt ett resultat. Nu väntar ännu en livsviktig match i kampen om att undvika degradering. Det är fyra poäng upp till Derby över strecket och Rotherham har två matcher färre spelade.

Brentford har säkrat playoff, men kan inte nå topp 2. Det är med andra ord ett hemmalag utan speciellt mycket att spela för som ställer upp på Brentford Community Stadium. Dessutom får de klara sig utan Pontus Jansson som drog på sig ett rött kort mot Bournemouth, en match som Brentford för övrigt ändå vann med 1-0. Det återstår att se hur Frank mönstrar sin elva, men vi kan nog räkna med rejäl rotation för att hålla alla spelare fräscha till avgörandet.

Brentford är ett klart bättre lag i grunden, men här måste motivationsfaktorn vägas in. Rotherham slåss för att undvika degradering och kommer inte ge bort något gratis. Då gillar jag pluslinan klart mest. Jag väljer att spela Rotherham +1,25. Det innebär att bettet sitter vid kryss eller bortavinst. Skulle Brentford vinna med ett mål sitter halva bettet medan andra halvan betalas tillbaka.

Spel: Rotherham +1,25 @ 1,71

Tävling: The Championship

Plats: Brentford Community Stadium

Tid: 20.00

Real Madrid - Chelsea: Båda lagen gör mål: Nej @ 1,81

Det mesta har skrivits om Chelseas fantastiska defensiv sedan Tuchel tog över och vi fick ytterligare bevis på den saken när West Ham slogs tillbaka med 1-0 i helgen. Werner stod för målet framåt medan det var helt stängt bakåt. Nu kommer Chelsea ställa upp med en defensiv matchplan för att få med sig ett gynnsamt utgångsläge till returen på Stamford Bridge. Det kommer vara kontrollerat från britternas sida.

Real Madrids backlinje börjar även den se allt mer ordinarie ut. Carvajal är tillbaka efter sin skada och på vänsterbacken kan både Nacho och Marcelo ta plats beroende på hur Zidane vill formera sitt lag. Ramos lär inte delta, men Militao har visat att han håller på högsta nivå och Varane är en av världens bästa mittbackar. I helgen spelade Real Madrid 0-0 mot Real Betis i La Liga.

Det var Marängernas tredje 0-0-match på de fyra senaste tävlingsmatcherna. Den fjärde slutade 3-0 mot Cádiz. Samtidigt har båda lagen gjort mål i endast två av Chelseas 14 senaste fajter i alla tävlingar. Jag tror inte vi kommer få se mål från båda gängen här och 1,81 på den saken är finfint.

Spel: Båda lagen gör mål: Nej @ 1,81

Tävling: Champions League

Plats: Alfredo di Stéfano-Stadion

Tid: 21.00

Trippeln

Jönköpings Södra - Helsingborg: Över 2,5 mål @ 1,72

Brentford - Rotherham: Rotherham +1,25 @ 1,71

Real Madrid - Chelsea: Båda lagen gör mål: Nej @ 1,81

Totalt odds: 5,32

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

