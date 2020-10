"Målrikt toppmöte att vänta"

Spelstopp: 14.59 Lazio - Inter: Över 2,5 mål @ 1,55 Ciro Immobile noterades för 36 ligamål på 37 matcher under den gångna säsongen. En löjligt stark siffra som i väldigt hög grad bidrog till att Örnarna ska få spela Champions League under hösten. I den första omgången av ligaspelet slog den italienska strikern till igen i 2-0-segern mot Cagliari men hemma mot Atalanta i veckan gick det trögare både för Immobile och för Lazio. 1-4 i baken var ord och inga visor och det lär inte bli mycket enklare nu när Inter står på andra sidan. De blåsvarta har dunkat in nio bollar på de två inledande omgångarna mot Fiorentina och Benevento. Lukaku och Marínez ser lika vassa ut som förra säsongen och nu är de dessutom uppbackade av Achraf Hakimi på högerkanten. Marockanen kommer göra mycket nytta för detta laget. Inter har dock läckt betänkligt bakåt med fem insläppta som facit. Något oroande för Conte när målmaskinen Immobile besöker. Motsvarande möte i fjol slutade 2-1 till Lazio och jag tror vi får se en del fullträffar igen. Över 2,5 mål är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,55

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 15.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

IFK Göteborg - Varbergs BoIS: Hemmaseger @ 2,02 Det börjar osa katt ordentligt för IFK Göteborg som med åtta omgångar kvar att spela av Allsvenskan är ordentligt indraget i bottenstriden. Spelarmaterialet är dock för bra för att ligga där nere och harva och det känns som att alla i klubben bara väntar på att det ska lossna. Med starka karaktärer som Sebastian Eriksson, Pontus Wernbloom och Jakob Johansson är göteborgarna åtminstone tunga att möta. Det har endast blivit tre segrar på 22 omgångar för Kamraterna och en av dessa triumfer plockades mot Varberg. 2-1 slutade det då och visst ska Blåvitt gälla som favoriter igen. Varberg har bara en poäng på sina tre senaste matcher trots att de då stött på bottenlagen Kalmar, Helsingborg och Falkenberg. De grönsvarta får passa sig så att inte de också blir indragna i den spännande bottenstriden. Spelare för spelare är det inget snack om att IFK Göteborg håller högre klass och med kniven mot strupen tror jag att de tar sig samman. På Europatipset överstreckas ettan grovt och där måste det garderas. På Oddset är dock dubbeldeg på raka ettan klart godkänt. Spel: Hemmaseger @ 2,02

Tävling: Allsvenskan

Plats: Gamla Ullevi

Tid: 17.30 Aston Villa - Liverpool: Aston Villa Över 0,5 mål @ 1,77 Liverpool vann Premier League överlägset i fjol och har inlett lika starkt denna säsong med tre raka segrar. De rödklädda har en intensiv press som de flesta lag har väldigt svårt att spela sig ur. Det innebär dock att backlinjen står väldigt högt för att tajta till laget, något som öppnar stora ytor bakom dessa spelare. Det syntes mot Leeds där Liverpool släppte in tre mål, och det syntes mot Arsenal där Lacazette både gjorde mål och missade ett par jättelägen. Aston Villa har precis gjort klart med Ross Barkley och det är precis den sortens mittfältare som kan lyfta blicken och slå en djupledspassning. Jack Grealish är en annan lirare med härlig split vision. Ollie Watkins och Trezeguet är kvicka spelare som kommer löpa mycket i djupled. Det är inte alls omöjligt att någon av dem lyckas rinna igenom under 90 minuter. Liverpool är såklart enorma favoriter här och det allra mesta tyder på att de tar fjärde raka ligasegern. Däremot gjorde Aston Villa mål i fjolårets möte mellan lagen på Villa Park och jag tror verkligen Birmingham-klubben kan näta igen. Runt 1,80 på det är taget. Spel: Aston Villa över 0.5 mål @ 1,77

Tävling: Premier League

Plats: Villa Park

Tid: 20.15 Trippeln Lazio - Inter: Över 2,5 mål @ 1,55

IFK Göteborg - Varbergs BoIS: Hemmaseger @ 2,02

Aston Villa - Liverpool: Aston Villa över 0.5 mål @ 1,77

Totalt odds: 5,54