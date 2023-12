"Målsnål akt" - rygga expertens trippel här

Spelstopp: 18.29 Aston Villa - Arsenal: Under 2,5 mål @ 2,12 - till trippeln Aston Villas 1-0-seger mot Manchester City var ruskigt imponerande. Unai Emery knäppte Pep Guardiola på näsan i den taktiska kampen medan spelartruppen såg till att Manchester City inte fick en lugn stund i Birmingham. Siffrorna kunde blivit större än 1-0, men jag vill också påpeka att Villa tömde sig totalt mot de regerande mästarna. Med få dagars återhämtning blir det svårt att upprepa bedriften mot Arsenal. The Gunners kommer i sin tur från en berg- och dalbanamatch mot Luton. 4-3 var till slut en rättvis trepoängare, men Arteta var inte nöjd med hur hans lag försvarade sin egna box. Spanjoren finns inte med på tränarbänken denna match på grund av avstängning, men lita på att Arteta kommer se till att Arsenal är mer på alerten i de bakre leden. Det kommer att behövas mot ett hemmastarkt Villa. Arsenal har spelat väldigt tight på bortaplan under säsongens gång och jag tror att så blir fallet även här. Ett trött hemmalag mot ett kompakt bortalag borgar för en målsnål akt. Jag testar under 2,5 mål till långt över dubbel deg. Spel: Under 2,5 mål @ 2,12 Tävling: Premier League Plats: Villa Park Tid: 18.30 Villarreal - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,88 - till trippeln Villarreal inledde säsongen hemskt i La Liga. “Den gula ubåten” gick till bottenstrid till mötes för inte längesen, men sedan den nygamla tränaren Marcelino tagit över skutan har de gulklädda höjt sig flera hack. Marcelino har ställt upp sitt manskap i ett disciplinerat 4-4-2 där värdföreningen prioriter defensiven för att sedan försöka såra sina motståndare via omställningar. Mot ett skickligt Real Sociedad tror jag inte att Marcelino frångår sina principer. La Real har imponerat stort under hösten där jag bland annat spelat gästerna att komma topp 4 när säsongen går i mål. Det känns fortfarande bra men här blir jag inte förvånad om baskerna får problem. I 1-1-matchen mot Osasuna tvingades finurlige Barrenetxea utgå med en skada och här saknas även viktiga Le Normand i de bakre leden. Jag är övertygad om att Alguacil har respekt för Villarreal och blir således inte snopen om en tight och tillknäppt matchbild ligger i korten. Då bara måste underspelet testas. Under 2,5 mål betalar strax under 1,90. Spel: Under 2,5 mål @ 1,88 Tävling: La Liga Plats: Estadio De La Cerámica Tid: 18.30 TV: TV4 Sport Live 1, TV4 Play Inter - Udinese: Inter (-1) @ 1,76 - till trippeln Inter har så här långt sett ut som det bästa laget i Serie A och toppar rättvist tabellen. Missnöjd med Nerazzurri som Scudetto-vinnare är jag definitivt inte. 3-0 mot Napoli var en manifesterad styrkedemonstration där bland andra Barella utmärkte sig i offensiv riktning. Mittfältaren besitter förmågan att ta en matchbild i nacken och tillsammans med Martínez och Thuram kan Barella såra Udinese på flera olika sätt. “Zebrorna” viker sällan ned sig men har fortfarande väldigt svårt att plocka trepoängare. Avsaknaden av Deulofeu är enorm och sedan Beto försvann till Everton finns ingen rejäl anfallare som kan hålla fast bollen i uppbyggnadsfasen. Udinese riskerar verkligen att bli ordentligt tillbakatryckta i modehuvudstaden där Inter är erkänt svåra att brottas med. Jag ser en ensidig tillställning framför mig och väljer att spela med handikapplina på de hemmahörande. Inter (-1) – måste vinna med minst två bollar – gillas skarpt till över 1,75. Spel: Inter (-1) @ 1,76 Tävling: Serie A Plats: San Siro Tid: 20.45 TV: TV4 Play Trippeln Aston Villa - Arsenal: Under 2,5 mål @ 2,12 Villarreal - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,88 Inter - Udinese: Inter (-1) @ 1,76 Totalt odds: 7,07 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. TILL TRIPPELN - TILL ODDSET