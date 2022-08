"Målsnål debutmatch för Alexander Isak?"

Spelstopp söndag 26 augusti: 14.59 Wolverhampton - Newcastle: Under 2,5 mål @ 1,72 Newcastle spelade en ruggigt underhållande match mot Manchester City förra helgen. 3-3 slutade den tillställningen efter att Saint-Maximin varit fullständigt strålande på sin kant. Nu kommer vi få se en helt annan matchbild när Skatorna reser till Molineux. De svartvitas enda bortamatch så långt spelades mot Brighton och den bataljen slutade 0-0. Siffror som Newcastle ska vara väldigt glada över. Wolverhampton spelar ganska fin fotboll, men har exakt samma problem som de hade förra säsongen. De kan inte göra mål. Ineffektiviteten gjorde att Vargarna torskade med 0-1 mot Tottenham trots att de under stora delar av matchen var det bättre laget. En balja på tre omgångar finns noterad och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Defensivt ser de orangesvarta däremot väldigt stabila ut. Sex av de sju senaste inbördes har gått under 2,5 mål och med tanke på att Wolverhampton har snittat 1,33 mål per match hittills denna säsong känns det som vi kommer få se en målsnål drabbning igen. Underspelet står i klart godkända 1,72 och det är tillräckligt bra för att ta med. Spel: Under 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Premier League

Plats: Molineux Stadium

Tid: 15.00 Barcelona - Valladolid: Barcelona (-2) @ 2,11 Barcelona visade klassen i den svåra bortamatchen mot Real Sociedad förra helgen. Mot slutet prickade katalanerna in tre bollar och matchen slutade därmed 4-1 till de blåröda. Ansu Fati stod då för ett strålande inhopp som genererade två assist och ett mål. Lewandowski blev samtidigt dubbel målskytt i kampen. Med Dembélé, Torres och Raphinha som andra offensiva alternativ ser Barcelonas anfall ruggigt bra ut. Valladolid torskade premiären hemma mot Villarreal med 0-3, men löste en stark pinne mot Sevilla förra veckan. Anuar var då nära att bli segerskytt med sitt mål med tio minuter kvar, men de lilavita lyckades inte hålla tätt hela vägen in i kaklet. Viktiga Jawad El Yamiq åkte på ett rött kort i den matchen och är därmed avstängd här. Ett tungt avbräck för gästerna som har en relativt anonym trupp till förfogande. Barcelona har sex raka segrar mot Valladolid i inbördes möten och det är tydligt att antingen vinner Barca med 1-0, eller så blir det kross. Jag tror att värdarna får in ettan tidigt denna söndag och efter det kommer det rulla på av bara farten. Jag klickar därför i att Barcelona vinner matchen med minst tre måls marginal till fina 2,11. Spel: Barcelona (-2) @ 2,11

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 19.30

TV: Cmore PSG - Monaco: PSG (-2) @ 2,12 PSG har dunkat in galna 17 mål på sina tre inledande ligamatcher i Frankrike. Närmast kommer de från fullständigt otroliga 7-1 borta mot svårspelade Lille. Lionel Messi ser mycket bättre ut än förra året och tillsammans med Mbappé och Neymar har han varit helt ostoppbar så långt. Den trion noterades för tio poäng mot Lille. När de är på det humöret går det inte att stoppa den anfallslinjen. Monaco har en trupp som ska vara tillräckligt bra för att slåss om Europaplatserna, men de har fått en tuff start på säsongen. De åkte ur Champions League-kvalet mot PSV och närmast kommer de rödvita från en 1-4-smäll mot Lens. Vanderson visades då ut och är avstängd här. Visst är Embolo och Ben Yedder ett anfallspar av ganska hög klass, men det räcker inte att göra ett eller två mål när PSG samtidigt lär trycka in fyra-fem stycken. PSG tar tag i detta prestigemöte från start och vräker in mål ännu en gång. Jag tror vi får se ett hemmalag som fullständigt krossar sin motståndare och precis som i matchen här ovanför tippar jag att det kommer skilja minst tre mål mellan lagen när domaren blåser av för full tid. 2,12 på den saken är taget. Spel: PSG (-2) @ 2,12

Tävling: Ligue 1

Plats: Parc des Princes

Tid: 20.45 Trippeln Wolverhampton - Newcastle: Under 2,5 mål @ 1,72

Barcelona - Valladolid: Barcelona (-2) @ 2,11

PSG - Monaco: PSG (-2) @ 2,12 Totalt odds: 7,69 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.