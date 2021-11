"Målsnål fredagstillställning"

Spelstopp: 20.44 Cagliari - Salernitana: Över 2,5 mål @ 1,75 Snacka om att det är ett viktigt möte som går av stapeln på Sardinien under fredagen. Nästjumbon Cagliari tar emot jumbon Salernitana och avståndet upp till säker mark växer hela tiden. Besökarna fick se Ribéry kliva av skadad mot Sampdoria, men med Simy och Djuric på topp finns det ändå hot framåt. Bakåt läcker det däremot alldeles för mycket och 28 insläppta på 13 matcher är långt ifrån godkänt. Cagliari har släppt in lika många baljor under hösten och har återigen frågetecken kring skadedrabbade mittbacken Godín. Carboni och Ceppitelli är en duo som inte håller på denna nivån. Närmast kommer de blåröda från en 2-2-match borta mot Sassuolo och då spelade däremot Cagliari ganska fin fotboll. Keita Baldé och Joao Pedro hittade båda nätet och där har värdarna två avslutare av rang. Cagliari har klivit över 2,5 mål i fem av sina sex senaste matcher medan siffran för Salernitana är fyra av sex matcher under samma period. Med två lag som inte kan hålla tätt lär vi få se ett antal fullträffar och överspelet klickas i till 1,75. Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Serie A

Plats: Sardegna Arena

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore Saint-Gilloise - Leuven: Saint-Gilloise -1,5 @ 1,93 Elva vinster på 15 matcher har gjort att den stora överraskningen Royal Union Saint-Gilloise, som är nykomlingar, leder Jupiler League överlägset. Det skiljer sju poäng ner till Club Brugge och ytterligare fem pinnar till ett lag som Anderlecht. Vem hade kunnat tro det innan säsongen? Formen är strålande, förra helgen krossades Oostende med 7-1 på bortaplan. Tysken Deniz Undav stod för fyra av målen och har totalt samlat ihop 14 baljor och nio assist under hösten. Med det leder han skytteligan. 25-åringen kom till klubben inför fjolåret och innan dess hade han aldrig spelat högre upp än i den tyska tredjeligan. Snacka om genombrott. Hela klubben spelar som i trans och det är svårt att se något annat än att segertåget fortsätter. Leuven ligger på den undre halvan av tabellen och har ännu inte vunnit någon bortamatch. De har visserligen inte förlorat fler än två heller, men här kommer de få jobba hårt för dagslönen. De mäktiga värdarna har vunnit sex raka ligamatcher och målat 23 gånger på dessa fajter. Jag tror de bara fortsätter att köra på och rullar över Leuven. Handikappspelet finns att få till 1,93 och det klickar jag omgående i. Spel: Saint-Gilloise -1,5 @ 1,93

Tävling: Jupiler League

Plats: Stade Joseph Marien

Tid: 20.45 Athletic Bilbao - Granada: Under 2,5 mål @ 1,75 Athletic Bilbaos oförmåga framför kassen visade sig ännu en gång i bortamatchen mot Levante. Där kan baskerna visserligen få viss förståelse av ett extremt regn som gjorde mattan svårspelad, men bland annat Williams hade målchanser han bara måste sätta. Elva gjorda mål på 13 matcher är underkänt. Bakåt ser det desto stabilare ut och mot Levante stod landslagsmålvakten Unai Simón för att par riktigt vassa räddningar. Granada kunde däremot inte hålla tätt i sin hemmamatch mot Real Madrid. Det blev torsk med hela 1-4 och mittfältaren Monchu drog på sig ett rött kort som gör att han är avstängd nu. Dessutom saknas mittbacken Domingos Duarte på grund av skada. Två defensiva avbräck. På bortaplan har andaluserna dock oftast varit tajta och bara släppt in nio mål på sju matcher. Räkna med ett defensivt inriktat Granada här. Bilbao har klivit under 2,5 mål i elva av sina 13 ligamatcher under hösten och underspel är alltid ett bra alternativ när de ställer sig på banan. Jag är förvånad över att vi får ett så högt odds som 1,75 på under 2,5 mål och det klickar jag genast i. Spel: Under 2,5 mål @ 1,75

Tävling: La Liga

Plats: San Mamés

Tid: 21.00

