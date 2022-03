"Målsnål tillställning för Ronaldos klubb"

Spelstopp: 17.14 Alcorcón - Valladolid: Under 2,5 mål @ 1,74 Alcorcón är jumbo i Segunda och lär åka ur serien med dunder och brak. Det skiljer nämligen helas 18 poäng upp till säker mark. När pressen har släppt har värdarna dock börjat spela bättre fotboll och Alcorcón har faktiskt tagit poäng i fyra av sina fem senaste matcher. I de två senaste fajterna har de dessutom hållit nollan vilket gör gott för självförtroendet. Framåt saknas det däremot fortfarande en del klass. Valladolid ligger trea i tabellen och jagar en direktplats till La Liga. Två raka förluster har gjort den uppgiften svårare och på dessa tillställningar har Ronaldos klubb inte mäktat med något mål framåt. Valladolid är dessutom en klubb som drabbas hårt av landslagsuppehåll. Janko, Plata och El Yamiq saknas alla av den anledningen och dessutom är det israeliska strikern Shon Weissman skadad. Utan Plata och Weissman ser gästerna ganska trubbiga ut och de kan få svårt att bryta ner ett hemmaförsvar som knäckt koden. Alcorcón gör sällan mycket mål och till sist landar jag i ett underspel. 1,74 är strålande bra på att vi får se max två mål i matchen. Spel: Under 2,5 mål @ 1,74

Tävling: Segunda

Plats: Estadio Municipal de Santo Domingo

Tid: 17.15 Almería - Girona: Under 2,5 mål @ 1,71 Det är minst sagt viktiga poäng på spel när Almería tar emot Girona under söndagen. Värdarna ligger tvåa i tabellen och har därmed en La Liga-plats i sina händer. Här får de dock klara sig utan Umar Sadiq som VM-kvalar med sitt Nigeria och det är inte vilken spelare som helst. Med sina 15 mål är anfallaren fyra i skytteligan och är Almerías klart bästa målskytt denna säsong. Ledaren av skytteligan hittas i Girona. Det är i vanlig ordning Cristhian Stuani som bombat in mål för katalanerna. På bortaplan har dock både han och hela laget tuffare att komma till. Totalt 18 fullträffar av Girona på 15 resor är inget som direkt skrämmer. Försvaret känns däremot starkt med colombianen Bernardo som chef. Han blir svår att passera för värdarna. Tre av de fem senaste mötena mellan lagen har gått under 2,5 mål och detta kan mycket väl bli ett ställningskrig som tickar 0-0 en längre period. Med det i åtanke känns 1,71 bra på underspelet. Spel: Under 2,5 mål @ 1,71

Tävling: Segunda

Plats: Estadio de los Juegos Mediterráneos

Tid: 20.00 Portland Timbers - Orlando: Hemmaseger @ 1,85 Portland Timbers tog sig hela vägen till final i MLS förra säsongen, men fick där stryk av New York City. Denna säsongen har inletts helt okej med poäng i tre av fyra matcher även om 1-4-smällen mot Dallas senast var en sämre prestation. Jaroslaw Niezgoda och Yimmi Chara är två väldigt intressanta spelare i offensiven som ska ses med bra chans att bryta ner gästernas försvar. Orlando kommer närmast från en stark bortaseger mot Los Angeles Galaxy där målvakten Pedro Gallese var strålande. Han kan dock inte delta här då han är given i det peruanska landslaget. Ett tungt avbräck såklart och även Facundo Torres, som gjorde målet mot Galaxy, är borta på grund av landslagsuppdrag. Utan den duon tappar Orlando i slagstyrka. Portland är normalt sett starka på hemmagräset och när Orlando får klara sig utan två sådana klasslirare tror jag de får svårt att hänga med. 1,85 är taget på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,85

Tävling: MLS

Plats: Providence Park

Tid: 21.00

