"Målsnål tillställning i Kalmar"

Spelstopp: 14.59 Elfsborg - AIK: Hemmaseger @ 2,15 Gulsvarta möten är ett förekommande tema i söndagens matcher från Allsvenskan. Mjällby tar bland annat emot Häcken, men här ska vi rikta fokus mot Elfsborg - AIK. Boråsarna reste hem från Hisingen med en poäng efter 1-1 mot Häcken, en poäng som värdarna ska vara nöjda med sitt till matchbilden. Jimmy Thelins gäng hade svårt att ta sig till högkaratiga målchanser, men mot ett AIK som kämpar med formen ska de kunna råda bot på det problemet. Okkels, Alm och Olsson är alla spelare som kan kombinera sig igenom AIK:s inte längre så täta försvar. Gnaget hade i sin tur behövt en Bahoui på topp för att kunna hota Elfsborg, men av mycket att döma ser anfallaren ut att missa detta möte på grund av en skada. När Jordan Larssons låneavtal dessutom löpt ut är gästerna oerhört försvagade i de främre leden. Det gör att jag tror att Elfsborg belägrar stockholmarnas planhalva och förr eller senare ska Thelins många alternativ kunna hitta rätt. Stjärnorna står rätt för en hemmaseger i Borås och när 2,15 erbjuds på den raka ettan är jag inte sen med ett klick. Spel: Hemmaseger @ 2,15

Tävling: Allsvenskan

Plats: Borås Arena

Tid: 15.00 Kalmar - Sirius: Under 2,5 mål @ 1,96 Under söndagen beger sig Sirius till de småländska skogarna för att ställas mot sin gamla bas Henrik Rydström och dennes Kalmar. Så sent som i mars gjordes samma resa i gruppspelet av Svenska Cupen, en match som KFF vann med 2-0. Mycket är nytt sedan dess men kan Rydströms adepter visa samma höga högstanivå denna afton blir de jobbiga att tas med. Oliver Berg har dock hamnat i en formsvacka och lyckas Sirius stänga ner ytorna för Kalmars viktigaste offensiva spelare är mycket vunnet. Bortsett den pinsamma förlusten mot Djurgården (0-4) tycker jag att Sirius agerat mer stabilt på resande tass än vad de gjorde i fjol. Daniel Bäckström tvingar inte längre sina adepter att spela genom mittfältet och en annan faktor som är av yppersta vikt är att David Mitov Nilsson är tillbaka mellan stolparna. Förstaslipsen vaktade buren senast borta mot Norrköping där de blåsvarta som bekant vände hem med samtliga poäng. En liknande insats här kan mycket väl räcka till nya poäng. Kalmar bjuder sällan på målorgier och med Sirius nyfunna stabilitet på bortagräs lutar jag åt en målsnål drabbning på Guldfågeln Arena. Under 2,5 mål testas till smarriga 1,96. Spel: Under 2,5 mål @ 1,96

Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Tid: 17.30 Frankrike - Italien: Frankrike över 1,5 mål @ 1,56 Frankrike törstar efter en medalj i ett stort mästerskap på damsidan och kanske är det dags denna gång? Les Bleues går in i EM under söndagsaftonen när de ställs mot Italien i South Yorkshire. Wendie Renard är som bekant lagkapten för de blåklädda och hennes enorma styrka i luftrummet kommer att bli ett vapen på alla former av fasta situationer. Som om inte det vore nog kryllar fransyskornas trupp av spelare som kan avgöra tillställningar på eget manér. Cascarino, Diani och Katoto är exempel på dessa och Italien får framför allt se upp med den sistnämnda. Anfallaren kan göra mål på alla möjliga sätt och vis och det är inte otänkbart att hon agerar matchvinnare på Aesseal New York Stadium. Sara Gama, till vardags i Juventus, behöver vara vaksam i de bakre leden men jag tror dessvärre att det bara är en tidsfråga innan fransyskorna hittar nätet. Det individuella kunnandet i Corinne Diacres trupp är skyhögt och får de en bra start i denna fight får italienskorna problem att hänga med i svängarna. Frankrike att göra över 1,5 mål spelas till 1,56. Spel: Frankrike över 1,5 mål @ 1,56

Tävling: EM

Plats: Aesseal New York Stadium

Tid: 21.00_

TV: SVT 1, SVT Play Trippeln Elfsborg - AIK: Hemmaseger @ 2,15

Kalmar - Sirius: Under 2,5 mål @ 1,96

Frankrike - Italien: Frankrike över 1,5 mål @ 1,56

Totalt odds: 6,57 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.