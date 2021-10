"Målsnål tillställning när Liverpool tar emot City"

Spelstopp: 17.29 Liverpool - Manchester City: Under 2,5 mål @ 2,10 Om man inte heter Lionel Messi eller Nkunku har det varit nästintill omöjligt att göra mål på Manchester City under hösten. Sex ligamatcher har inneburit ett insläppt mål, i premiären borta mot Tottenham. När Dias, Laporte och Stones alla finns att välja mellan i mittförsvaret är det verkligen inte enkelt att passera Guardiolas ljusblå maskin. Skulle de bli överspelade finns dessutom Kyle Walker som kan matcha snabbheten hos vilken anfallare som helst. Liverpool har släppt in fyra mål och tre av dessa kom i den galna 3-3-matchen mot Brentford förra helgen. Då rämnade försvarsmuren fullständigt, men normalt sett är det stängt när Virgil van Dijk spelar. Henderson, Fabinho och Jones bildar ett hårt arbetande mittfält som kommer jaga livet ur Kevin De Bruyne, Bernardo Silva och de andra finlirarna hos Manchester City. När det finns så mycket offensiv kvalité på banan som fallet är här känns det som att det ska ramla in mål, men det blir ofta att lagen tar ut varandra. Titta bara på Citys två senaste matcher där de spelat 1-0 mot Chelsea och 0-2 mot PSG. Jag tror mycket väl detta kan bli målsnålt igen och när vi erbjuds 2,10 på underlinan är det för bra för att stå emot. Den tar vi! Spel: Under 2,5 mål @ 2,10

Tävling: Premier League

Plats: Anfield Road

Tid: 17.30 Fiorentina - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,76 Napoli har varit härliga att skåda i inledningen av Serie A-säsongen och med sex raka segrar leder de såklart ligan. De ljusblåa ser väldigt tunga ut och har en Victor Osimhen som är i sitt livs form. Den nigerianska strikern har nätat sju gånger på sina fem senaste matcher för klubben och det skulle inte förvåna om han hittar målet igen. Med Politano, Petagna, Insigne, Mertens, Lozano och Zielinski i laget får han minst sagt hjälp i offensiven. Fiorentina har även de en intressant topptrio. Vlahovic är en framtida superstjärna och det betydde massor för Viola att de fick behålla honom. Med Saponara och Callejón vid sin sida får han också de ytor som krävs. Bakåt har de lilaklädda haft det tuffare och de har faktiskt bara hållit nollan en gång på de sex första matcherna trots att spelschemat inte har varit det allra svåraste. Både Fiorentina och Napoli snittar exakt tre mål per match efter de sex första omgångarna och det har blivit 17 baljor på de fyra senaste mötena mellan lagen. Jag tror vi får se en målrik drabbning igen och 1,76 är tillräckligt bra på att de blir minst tre fullträffar i matchen. Spel: Över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Artemio Franchi

Tid: 18.00

TV: Cmore Granada - Sevilla: Bortaseger @ 1,74 Granada föll borta mot Celta Vigo förra helgen och har fått en hemsk start på ligaspelet. Tre kryss och fyra förluster gör att de ligger på nedflyttningsplats inför helgens matcher. Skador på Duarte och Gonalons stör och dessutom tvingades målvakten Maximiano gå av planen mot Celta. Bacca, Molina och Suárez är vassa spelare framåt, men på det stora hela räcker inte truppen till. Det kommer bli bottenstrid för Granada denna säsong. Sevilla siktar däremot högt och är obesegrade efter sex spelade omgångar. Målvakten Bono har varit stabil mellan stolparna och framför honom finns Koundé och Carlos. Sevilla har bara släppt två bollar förbi sig på sina sex matcher. Framåt är En-Nesyri skadad, men det finns gott om spelare som kan ta hans plats. Rafa Mir, Ocampos och Suso är ingen dålig trio, speciellt inte när de backas upp av trollkarlen Papu Gómez. Sevilla är ett betydligt bättre lag i grunden och även fast de hade Champions League i veckan ska de gälla som solklara favoriter mot ett formsvagt Granada. Den raka tvåan finns att hämta till 1,74 och det är väldigt generöst. Spel: Bortaseger @ 1,74

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Nuevo Los Cármenes

Tid: 21.00

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.