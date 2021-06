"Målsnål tillställning när världsmästarna spelar"

Spelstopp: 17:59

Kroatien - Spanien: 1:a halvlek: Under 1 mål @ 1,74

Spanien fick rejäl islossning mot Slovakien och 5-0 var ett skönt besked för förbundskapten Enrique. Visserligen nätade ingen av de tilltänkta målmaskinerna Morata eller Moreno, men en lirare som verkligen utmärkte sig var Pablo Sarabia. Med ett mål och en assist på kontot blir det svårt för Enrique att hålla honom utanför startelvan här. Att Spanien ska gälla som favoriter är det inget snack om, men jag tror att åtminstone inledningen lär bli en försiktig sådan från La Furia Roja. Kroatien är inga duvungar och slutspelsmatcher tenderar överlag att bli något mer tillbakadragna än gruppspelsmatcherna.

Kroatien får klara sig utan avstängda Lovren och Corona-drabbade Perisic, två tunga tapp i vardera riktning av planen. Duje Caleta-Car är förvisso en duglig ersättare för Lovren, men att ersätta Perisic blir betydligt svårare. 32-åringen innehar massvis med mästerskapsrutin och är också en bärande kugge i offensiven. Modric, Kovacic och övriga på mitten får istället dra ett tyngre offensivt ansvar än normalt. Det är nämnda lirare kapabla att klara av men under de första 45 minuterna förväntar jag mig ingen tokkörning.

Under 1 mål i den första halvleken (pengarna tillbaka om det blir just ett mål) finns att hämta till 1,74 gånger fläsket och det anser jag tillräckligt bra för att trycka av.

Spel: 1:a halvlek: Under 1 mål @ 1,74

Tävling: EM

Plats: Parken

Tid: 18:00

Frankrike - Schweiz: Under 2,5 mål @ 1,74

Frankrike vann Grupp F utan att förlora en match men spelmässigt fanns det mer att hämta. Pogba, Benzema, Griezmann och Mbappé glimrade till emellanåt och i kvartetten förfogar Didier Deschamps över världsklass i överflöd. Samtidigt tenderar dessa herrar också att bli nonchalanta i sitt spel och mot ett i grunden sämre Schweiz blir jag inte förvånad om Frankrike är sega ur startblocken. Bakåt finns det stabilitet i mittlåset Varane/Kimpembe och med Kanté som sköld framför är det inte enkelt att få hål på Les Bleus.

Schweiz sitter ihop bra som lag och bortsett plattmatchen mot Italien ska schweizarna vara nöjda med gruppspelet. Petkovic och company dominerade matchbilden mot Wales (1-1) och i 3-1-segern mot Turkiet var det i princip bara ett lag på banan. Yann Sommer är en pålitlig och rutinerad förstaslips i kassen och med backar som Akanji, Elvedi och Schär framför sig är det en mer än habil defensiv som Petkovic kan formera denna afton. Har Frankrike en av sina sämre dagar ska Schweiz kunna stå emot en bra bit in i matchen.

Jag lutar åt att vi får se en målsnål batalj framför oss och lirar därför under 2,5 mål till 1,74 gånger såsen. Ett odds som duger alla dagar i veckan.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,74

Tävling: EM

Plats: Arena Nationala

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Live 4, C MORE Stream

Spelen

Kroatien - Spanien: 1:a halvlek: Under 1 mål @ 1,74

Frankrike - Schweiz: Under 2,5 mål @ 1,74

Totalt odds: 3,02

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.