"Målsnål tillställning när viktiga poäng står på spel"

Spelstopp: 17.29 Hoffenheim - Arminia Bielefeld: Över 2,5 mål @ 1,65 Hoffenheim har åkt på tre raka förluster och därmed tappat sin Europaplats. Det är dock oerhört tajt i toppen av Bundesliga, bakom överlägsna Bayern München, och det finns fortfarande alla möjligheter att börja klättra igen. Dabbur, Grillitsch och Bruun Larsen är tre offensiva stjärnor som ska kunna se till att värdarna målar i söndagens match. Försvaret ser dock riktigt svagt ut vilket 34 insläppta på 21 matcher vittnar om. Arminia Bielefeld såg länge ut att vara ett av seriens sämsta lag, men tre segrar och tre kryss på de sex senaste omgångarna har gjort att Jocke Nilsson och hans gäng har klättrat upp över nedflyttningsstrecket. I fem av dessa sex matcher har Arminia nätat två gånger och gästerna har stått för över hälften av alla säsongens mål under denna period. De ska allt kunna hitta nätet igen. Hoffenheim har klivit över 2,5 mål i åtta av sina tio senaste omgångar där de två andra matcherna båda har slutat med två fullträffar. Jag har svårt att se något annat än att vi får se minst tre strutar även under söndagen. 1,65 är ett fullt godkänt odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65

Tävling: Bundesliga

Plats: PreZero Arena

Tid: 17.30 Sassuolo - Roma: Under 2,5 mål @ 2,38 Sassuolo stod för en jättefin insats borta mot Juventus i Coppa Italia i torsdags, men föll med 1-2 efter att ha fumlat in en boll i eget mål med bara minuter kvar att spela. Tungt för de grönsvarta och ännu tyngre lär det bli nu. De saknar nämligen flera tongivande spelare. Landslagsspelarna Scamacca och Raspadori är båda avstängda medan Djuricic är skadad. Berardi blir då lite väl ensam i offensiven. Roma har fått två dagars längre vila efter att de under tisdagen åkte ur cupen mot Inter med 0-2. I senaste ligamatchen trodde alla att Zaniolo hade satt dit 1-0 på övertid, men målet underkändes för en foul i ett tidigare skede och Zaniolo blev så förgrymmad att han snackade till sig ett rött kort och därmed är avstängd här. Det är den spelare i Mourinhos gäng med mest kreativitet. Flera viktiga offensiva pjäser saknas alltså när dessa två lag drabbar samman och då delar jag inte marknadens uppfattning att detta blir målglatt av ren vana. För båda lagen gäller att två av de fyra senaste tävlingsmatcherna har gått under 2,5 mål och skulle samma sak hända nu hade det betalat grymt bra närmare bestämt 2,38 gånger pengarna. Spel: Under 2,5 mål @ 2,38

Tävling: Serie A

Plats: Mapei Stadium

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Atalanta - Juventus: Under 2,5 mål @ 1,93 Normalt sett är Atalanta väldigt målglada men i två av de tre senaste ligamatcherna har de blåsvarta gått mållösa av planen. Båda dessa fajter slutade 0-0. För några dagar sedan åkte Bergamos stolthet dessutom ur Coppa Italia efter förlust hemma mot Fiorentina. Duván Zapata saknades då på grund av en skada och lär inte kunna delta nu heller. Dessutom har Josip Ilicic återigen slutat spela fotboll på grund av mental ohälsa. Det gör anfallet något trubbigare. Juventus har däremot fått in en riktig målgörare i Dusan Vlahovic som genast ökat kvalitén i offensiven. Han kommer bli svår att hantera för Atalantas försvar. Med Dybala bakom får serben rätt bollar att jobba med. Får man bara bukt med Vlahovic är dock mycket vunnet för Kean och Morata är inga stora målskyttar i dagsläget. Bakåt ser storklubben från Turin täta ut även fast Chiellini är skadad. Bonucci och De Ligt är en stark duo. De tre senaste ligamötena mellan lagen har alla gått under 2,5 mål och jag ser ett ställningskrig framför mig nu, speciellt då det står oerhört viktiga poäng på spel i kampen om Champions League-platserna. Underlinan spelas därför till fina 1,93. Spel: Under 2,5 mål @ 1,93

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore Trippeln Hoffenheim - Arminia Bielefeld: Över 2,5 mål @ 1,65

Sassuolo - Roma: Under 2,5 mål @ 2,38

Atalanta - Juventus: Under 2,5 mål @ 1,93 Totalt odds: 7,57 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.