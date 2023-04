"Målsnålt i Kalmar - dålig gräsmatta"

Spelstopp: 14.59

Nantes - Monaco: Nantes (1) @ 1,86

Nantes gick hela vägen till titeln i Coupe de France i fjol och i veckan stod det klart att Kanariefåglarna får chansen att upprepa bedriften även den här säsongen. 1-0 mot Lyon räckte för en finalplats när Koumbouarés kompani visade sin defensiva styrka. Som en skalbagge kryper de gulgröna ihop i de bakre leden för att sedan såra sina opponenter via omställningar på bland andra Ganago, Blas och Delort.

Det är en trio som mycket väl kan såra ett defensivt naivt spelande Monaco. Gästernas 4-3-seger mot Strasbourg befäste de rödvitas placering i racet om Champions League-platserna, men sett till matchbilden var resultatet missvisande. Monaco kom inte upp i över 2,0 xG och jag blir inte alls förvånad om en motreaktion stundar på Stade de la Beaujoire.

Monaco har problem mot lag som backar hem och krymper ytorna och Nantes har varit betydligt bättre än vad deras senaste resultat i Ligue 1 visar. Att värdarna löser minst en pinne – Nantes (1) innebär detsamma som 1X – spelas till finfina 1,86.

Spel: Nantes (1) @ 1,86

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade de la Beaujoire

Tid: 17.05

Kalmar - IFK Göteborg: Under 2,5 mål @ 1,81

IFK Göteborg såg inspirerade ut under de första 20 minuterna mot Värnamo, men resterande delar av premiären var bara att kasta i papperskorgen. När motståndarna funderar ut ett sätt att ta sig runt Blåvitts presspel finns få motgift och när viktige Gustav Svensson dras med en skada är defensiven sargad inför trippen till Guldfågeln Arena. Änglarna slår ur underläge mot Kalmar men bör åtminstone kunna freda sig väl mot Henrik Jensens grabbar.

Smålänningarna fick ägna sig åt försvarsspel mot Malmö FF men såg inte helt ofarliga ut när det vankades omställningar. Med lite bättre skärpa hade nyförvärvet Rajovic åtminstone kunnat sätta en boll i nät. Här väntar en helt annan typ av matchbild som normalt är till Kalmars favör, men å andra sidan är jag inte helt övertygad om att de kommer såga sig förbi ett defensivt inriktat Blåvitt.

En annan faktor som gör att jag tror på en målsnål akt är att en gräsmatta sällan är som bäst i början av april. Ett ställningskrig kan ligga i korten på Guldfågeln Arena där jag kniper under 2,5 mål till strax över 1,80.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Tid: 17.30

TV: C MORE Stream

Almería - Valencia: Under 2,5 mål @ 1,77

Det mest ångestladdade mötet på trippeln hittas i La Liga där Almería och Valencia gör upp om minst sagt viktiga poäng på Juegos Mediterráneos. På sin hemmabana har Almería tagit 23 av totalt 27 inspelade poäng, men det innebär inte att det bara är att lasta in på värdarna denna afton. Formen är under isen efter fyra raka utan seger och i ett rungande bottenmöte tenderar lag snarare att bli återhållsamma än att ösa på framåt.

Valencia har gått från känning på Europaplatser till strid om nytt kontrakt efter nyår och med impopuläre ägaren Lim vid rodret råder sällan harmoni hos Los Che. Ruben Baraja har fått gästerna att höja nivån på sina prestationer, men utanför Mestallas gränser har de tillresta otroligt svårt att få till det. Blott en seger på 13 bortamatcher vittnar om detta men chanslösa är inte Fladdermössen om insatsen är gedigen.

Med det sagt tror jag först och främst att vi får se två lag som är väldigt rädda om poängen. Rädslan att förlora bör ta överhanden på viljan att vinna och med det i åtanke är 1,77 på under 2,5 mål spelvärt i min bok.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,77

Tävling: La Liga

Plats: Estadio de los Juegos Mediterráneos

Tid: 18.30

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream

