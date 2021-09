"Målsnålt Londonderby väntar"

Spelstopp: 16.59 Clermont - Monaco: Bortaseger @ 2,03 Clermont är nykomlingar i Ligue 1 och har verkligen visat att de hör hemma i det franska finrummet. Poäng i fem av de sju inledande omgångarna är starkt jobbat. Onsdagens insats mot Rennes lämnade dock en hel del i övrigt att önska. Då blev det nämligen stryk med hela 0-6 och flera defensiva svagheter blottlades. Tidigare under hösten har det blivit stryk med 0-4 mot PSG och det kan vara så att Clermont inte räcker till mot de bästa lagen. Dit får vi räkna Monaco även om de rödvita ligger en pinne bakom Clermont efter en minst sagt knackig start. 3-1 mot St. Etienne för några dagar sedan var åtminstone ett steg i rätt riktning. Ben Yedder hoppade in och nätade två gånger om då medan Volland stod för det tredje målet. På topp finns även Boadu att tillgå och det är tre anfallare av väldigt hög klass. Överhuvudtaget är Monaco tillräckligt bra för att börja klättringen uppåt i tabellen. Spelare för spelare skiljer det väldigt mycket mellan dessa två klubbar och om bara Monaco kan bygga vidare på segern mot Sainté vinner de detta. 2,03 på den raka tvåan är bra betalt och lär sjunka innan spelstopp. Spel: Bortaseger @ 2,03

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Gabriel Montpied

Tid: 17.00 Arsenal - Tottenham: Under 2,5 mål @ 1,78 Det är två av Premier Leagues mest underpresterande klubbar som möts i North London Derby denna söndag. Tottenham har visserligen vunnit tre av fem omgångar, men samtliga segrar har varit ganska oförtjänta. De två senaste fajterna mot Crystal Palace och Chelsea har slutat med storstryk och 0-6 i målskillnad. Det är ingen högoddsare att Nunu Espírito Santo, som i grunden är en ganska defensiv coach, kommer fokusera på försvarsspelet i första hand i detta derby. Det bör även Mikel Arteta göra med tanke på vilka enkla mål The Gunners har släppt in under hösten. Två raka nollor i ligaspelet är säkert skönt för självförtroendet, men både Norwich och Burnley har ändå kommit till vassa lägen och får Kane eller Son de ytorna ringer det. Arsenal behöver därför täppa till luckorna bakåt och inte tappa boll i fel läge. I omställningsspelet kommer White och Gabriel inte hinna med Son. Två tränare som lär vara lite ängsliga efter inledningen av säsongen borgar inte direkt för någon målfest. Jag tror vi får se två lag som är rädda för att förlora och det gör att det blir max två fullträffar. 1,78 på den saken är bra betalt. Spel: Under 2,5 mål @ 1,78

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 17.30 Napoli - Cagliari: Napoli -1 @ 1,73 Cagliari fick effekt av tränarbytet när de löste 2-2 mot Lazio, men i veckan föll klubben från Sardinien tillbaka i gamla hjulspår och torskade med 0-2 hemma mot Empoli. En rakt igenom bedrövlig insats och det är märkligt att det kan se ut så när det finns klasslirare som Baldé, Joao Pedro, Marin och Godín i truppen. 13 insläppta mål på fem omgångar är näst sämst i ligan och oroar väldigt mycket. Napoli leder Serie A inför helgens matcher med fem raka segrar. 4-0 mot Udinese följdes upp av 4-0 på Sampdoria och de ljusblå ser ruggigt starka ut. Victor Osimhen stod för två nya mål mot Sampdoria och bildar en ostoppbar topptrio med Insigne och Lozano. Där får Cagliaris försvar mycket att göra. Bakåt har Koulibaly stängt igen tillsammans med Rrahmani även om den sistnämnde gick ut med en känning mot Sampdoria. Manolas finns dock att plocka in från bänken och det är verkligen ingen dålig ersättare. Napoli har sett väldigt starka ut och allt talar för att de fortsätter vräka in mål under söndagen på ett av ligans sämsta försvar. Att värdarna ska vinna med minst två bollars marginal är väldigt troligt och 1,73 på den saken plockar jag genast. Spel: Napoli -1 @ 1,73

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Diego Armando Maradona

Tid: 20.45

Totalt odds: 6,25 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.