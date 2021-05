"Målsnålt toppmöte att vänta"

Spelstopp: 17:59 Spanien U21 - Kroatien U21: Hemmaseger @ 1,67 Ingressen skvallrade om Spaniens framgångar på U21-nivå och meriterna utgör inte direkt dålig läsning. Hela tre guld under 2010-talet är väldigt imponerande och inte sedan turneringen fick sitt nuvarande format 1998 har spanjorerna förlorat en utslagsmatch innan finalen. De regerande mästarna ska kunna gå långt även den här gången och när högklassiga lirare som Gil, Cucurella, Blanco och Villar finns att tillgå är det lätt att förstå varför förbundskaptenen de la Fuente trivs med sitt jobb. Spanien gick igenom gruppen obesegrade, släppte in noll mål och pangade in fem strutar. Det får Kroatien svårt att ändra på. Igor Biscan har här tillgång till Gvardiol, Bradaric och Ivanusec, men skulle det bli avancemang faller trion bort då de är uttagna till A-landslagets stundande EM-genrep. Det är tuffa förutsättningar och med tanke på att insatserna i gruppspelet inte imponerade nämnvärt (en seger och två förluster) ställer jag mig ytterst tveksam till att kroaterna lyckas matcha en av turneringens stora favoriter. Mladi Vatreni, som det kroatiska U21-landslaget kallas, får sikta på att dra hem trupperna och spela på omställningar, en taktik jag ser brista förr eller senare. Spanien är bättre på nästan samtliga positioner och när den raka ettan finns att hämta till strax över 1,65 gånger såsen är det ett spel jag är snabb med att knipa. Framåt, La Rojita! Spel: Hemmaseger @ 1,67

Tävling: U21-EM

Plats: Stadion Ljudski Vrt

Tid: 18:00

TV: - Nederländerna U21 - Frankrike U21: Bortaseger @ 2,14 Den mest högoktaniga kvartsfinalen, övriga får ursäkta, är onekligen den mellan Nederländerna och Frankrike. Bägge herrskapen haussades upp som en potentiell guldkandidat innan turneringen startade och på Bozsik Jozsef Stadion är det nu dags att sålla agnarna från vetet. Nederländerna inledde relativt oinspirerat med att spela 1-1 mot Rumänien. Marginell bättring skymtades sedan i matchen mot Tyskland med samma resultat innan Jong Oranje stämde i bäcken mot Ungern. 6-1-triumfen skvallrade högt om tulpan-vurmarnas enorma kunnande, men det ska också sägas att mängder med spelare lämnat truppen sedan gruppspelet. Tappen av Brobbey, Zeefuik, Lang, Koopmeiners och Gakpo ersätts inte i en handvändning och utan nämnda lirare får Erwin van de Looi och company oerhört svårt att mäta sig med Frankrike. Les Bleuets besitter en trupp som inte hade gjort bort sig på A-landslagsnivå och för att stärka det påståendet är det bara att kika på vilka spelare som både lämnat och kommit sedan gruppspelet. Koundé, Fofana, Guendouzi och Kamara kommer inte att delta i slutspelet, men när ersättarna heter Aouar, Upamecano, Diaby och Caqueret gråts det inte över spilld mjölk i Frankrike. Premiärtorsken mot Danmark var förvisso en plump, men därefter visade fransmännen styrka på fler än ett sätt när Ryssland och Island städades av utan större problem. Frankrike kan straffa Nederländerna på flera olika vis och då Jong Oranje är försvagade sedan gruppspelet tror jag att deras äventyr tar slut denna afton. Den raka tvåan står för tillfället i över två gånger baguetten och det undgår inte mig. Klick! Spel: Bortaseger @ 2,14

Tävling: U21-EM

Plats: Bozsik Jozsef Stadion

Tid: 18:00

TV: - Portugal U21 - Italien U21: Under 2,5 mål @ 1,70 Portugal var tillsammans med Danmark de två lag som gjorde rent hus i gruppspelet. Nio av nio möjliga poäng och en intakt nolla bakåt är onekligen imponerande siffror. Portugiserna ställs nu mot ett Italien som i sin tur inte imponerade nämnvärt i gruppspelet, men jag väljer ändå inte att blicka mot ettan. Rui Jorge får nämligen formera sitt manskap utan tillgång till namn som Correia, Goncalves och Trincao och när de två sistnämnda saknas tappar Portugal mängder med spets i offensiv riktning. Defensivt finns fortfarande god täckning, men jag lutar snarare åt att det här blir en målsnål och tajt drabbning än öppna blås åt båda håll. Flåbusarna Italien drog på sig hela fem röda kort under gruppspelet och värst av alla var Riccardo Marchizza som hann med två besök i Snickerboa på två matcher. Inte illa pinkat. Marchizza finns dock inte med i den här samlingen och det gör inte heller Tonali och Frabotta. Tunga tapp för Gli Azzurrini som också troligtvis innebär att vi får se ett defensivt inriktat Italien på Stozice Stadium. Pasta-konnässörernas två inledande matcher i gruppspelet innehöll båda under 2,5 mål innan ett tämligen svagt Slovenien kunde läggas på rygg med 4-0. Här tror jag mer på den målsnåla varan från Italien och ett cyniskt Portugal lär inte heller ha några invändningar mot en ganska tillknäppt matchbild. Under 2,5 mål är spelet som fångar mitt intresse och det bockas i till klart godkända 1,70. Spel: Under 2,5 mål @ 1,70

Tävling: U21-EM

Plats: Stozice Stadium

Tid: 21:00

