"Manchester City går mot storseger"

Spelstopp: 18.29 Stuttgart - Bayern München: Bayern München -1,5 @ 1,68 Bayern München stod för en lite sämre insats mot Mainz. Men lyckades ändå vända 0-1 till 2-1. Tolisso klev då av med en skadekänning och därmed har Die Roten problem centralt. Sedan tidigare saknas Kimmich, Goretzka och Sabitzer. Musiala och Roca är en tänkbar duo på mitten och det är ändå en okej uppställning. I övrigt har Nagelsmann alla kanoner tillgängliga och med Lewandowski, Müller, Gnabry, Coman och Sané som offensiva alternativ lär vi få se ett antal bortamål. Stuttgart har haft en tuff säsong och ligger i bottenskiktet av Bundesliga. Visst har det plockats in en del poäng mot slutet, men skadeläget är fortfarande minst sagt prekärt. Viktiga pjäser som Kalajdzic, Thommy, Sosa och Didavi är alla out. Dessutom har värdarna, precis som i stort sett alla andra tyska lag, jobbig statistik mot Bayern München. Fyra raka förluster i inbördes möten och 14 insläppta mål på dessa kamper talar sitt tydliga språk. Jag torskade min trippel i lördags på att Bayern bara vann med 2-1 mot Mainz, men nu gör jag ett nytt försök. Handikapplinan plockas till godkända 1,68. Spel: Bayern München -1,5 @ 1,68

Tävling: Bundesliga

Plats: Mercedes-Benz Arena

Tid: 18.30 Mainz - Hertha Berlin: Över 2,5 mål @ 1,99 Mainz tog ledningen borta mot Bayern München, men lyckades inte hålla ut i 90 minuter. Det blev torsk med 1-2, men insatsen var inte så pjåkig. Karim Onisiwo gav Mainz ledningen och även om det var österrikarens blott andra ligamål för hösten har han visat gott gry under hela säsongen. Tillsammans med Jonathan Burkardt, som nätat sju gånger på 15 ligamatcher, har Mainz ett grymt anfallspar som lär få sina lägen här också. Hertha Berlin hade inte vunnit en match sedan oktober månad när de tog emot Arminia Bielefeld i den tyska huvudstaden i helgen. Då slog Hertha till med en 2-0-seger. Offensivt finns det flera stora namn att ta av. Jovetic, Belfodil, Piatek, Selke och Ekkelenkamp finns alla tillgängliga. Bakåt ser det tyngre ut och 29 insläppta är faktiskt näst sämst i hela serien. Endast usla jumbon Greuther Fürth har tappat in fler bollar. Det har blivit minst två mål i Mainz tio senaste tävlingsmatcher och jag tror det blir målrikt igen. Vi erbjuds nästan två gånger degen på överspelet och då är det en självklarhet att klicka i över 2,5 mål. Spel: Över 2,5 mål @ 1,99

Tävling: Bundesliga

Plats: Mewa Arena

Tid: 20.30 Manchester City - Leeds: Manchester City Asian Handicap -2 @ 1,65 Marcelo Bielsa saknade tre av sina absolut viktigaste spelare i mötet mot Chelsea. Phillips, Cooper och Bamford satt alla på läktaren, men trots det stod de vitklädda upp på ett grymt sätt mot Europamästarna. Visserligen blev det förlust mot Chelsea, men det krävdes en övertidsstraff för att Tuchels mannar skulle få med sig tre poäng. Det är dock tätt mellan matcherna och Bielsas trupp ser ganska tunn ut. Det kommer straffa sig under tisdagen. Manchester City har betydligt fler toppspelare att välja mellan och här lär De Bruyne och Foden kliva in från start igen efter att ha vilats från start mot Wolverhampton. Riyad Mahrez är en annan lirare som säkerligen får speltid och det är svårt att se hur den uppställningen ska kunna hållas från målet. Bakåt saknas Cancelo som är avstängd, men Walker och Zinchenko är minst sagt hyfsade ytterbackar. Jag tror det blir spel mot ett mål och Manchester City sätter högsta fart redan från start. Det kommer bli en klar hemmaseger och jag kliver in på handikapplinan. Asian handicap -2, som innebär att det blir pengar tillbaka om City vinner med två bollar, spelas till hyfsade 1,65. Spel: Manchester City Asian Handicap -2 @ 1,65

Tävling: Premier League

Plats: Etihad Stadium

Tid: 21.00 Trippeln Stuttgart - Bayern München: Bayern München -1,5 @ 1,68

Mainz - Hertha Berlin: Över 2,5 mål @ 1,99

Manchester City - Leeds: Manchester City Asian Handicap -2 @ 1,65

Totalt odds: 5,51 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.