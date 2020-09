"Manchester City vinner ligan"

Liverpool tog som bekant sin första Premier League-titel någonsin förra säsongen och då skiljde det hela 18 poäng ner till tvåan Manchester City. En kross av sällan skådat slag. Det ska dock sägas att även fast The Reds såklart var rättmätiga segrare hade de marginalerna med sig i väldigt många matcher. Salah, Firmino och Mané håller fortsatt väldigt hög nivå men är kanske inte riktigt lika dominanta som för några år sedan. Möjligen skulle det behövas lite nytt blod i den offensiva linjen. Liverpool kommer vara med i toppen av tabellen i år, men jag tror inte de vinner.

Chelsea har verkligen storsatsat under sommaren. Thiago Silva har kommit in för att stadga upp backlinjen där Rüdiger, Zouma och Christensen agerat för ojämnt. Chilwell lär konkurrera ut Marcos Alonso på vänsterbacken och längst fram har The Blues bytt ut en Skoda (Abraham) mot en Ferrari (Werner). Lägg därtill nye Hakim Ziyech och sommarens bästa spelare Pulisic så är det en ruggig offensiv London-klubben har till sitt förfogande. En del frågetecken återstår dock, bland annat mellan stolparna då Kepa var en av seriens sämre målvakter i fjol. Där behövs det förbättring. På det stora hela är detta en trupp som definitivt ska räcka till topp 4, men längst fram hamnar inte Chelsea.

Senast Manchester United förlorade en seriematch var 22:a januari. Ole-Gunnar Solskjaer fick exakt den effekt han hade hoppats på med Bruno Fernandes. Portugisen är kanske hela seriens mest värdefulla spelare för sitt lag och har höjt standarden på de runt sig. Med Pogba som parhäst och ynglingarna Greenwood, Martial och Rashford framför kan United hota vilket lag som helst i världen. De rödklädda är dock, precis som Chelsea, ojämna i prestationerna och frågan är vad som händer om Bruno Fernandes går sönder. Nej, det blir ingen ligatitel nu heller för The Red Devils.

Mitt Arsenal har imponerat stort med segrar i FA-cupen och Community Shield. Den offensiva linjen med Lacazette, Pépé och Aubameyang håller världsklass. Detta gör att The Gunners kan besegra alla lag i serien när de har sin dag, men med oförutsägbara försvarare som David Luiz och Mustafi kan de också förlora mot vilka som helst. Talang finns det i massor i lirare som Saka, Smith-Rowe, Nelson, Saliba och Maitland-Niles. Det bör bli bättre än fjolårets bottennapp, men bättre än kamp om fjärdeplatsen blir det tyvärr inte.

Detta blir heller ingen säsong där ett Leicester kommer och vinner från ingenstans och jag har svårt att se Tottenham utmana hela vägen in i kaklet. Istället hittar ni min vinnare här.

Manchester City @ 1,78

Manchester City satsade på alla fronter men fick till sist nöja sig med endast seger i Ligacupen. En stor missräkning såklart och för egentligen första gången sedan han tillträdde har det höjts en del röster om Pep Guardiola verkligen är rätt man att föra klubben vidare. David Silva och Leroy Sané har lämnat under sommaren och ersatts av den spanska 20-årige landslagsmannen Ferran Torres. En mycket spännande spelare som bör passa bra ihop i Guardiolas filosofi.

Förra säsongen var det annars försvaret som var den stora akilleshälen och därför har Nathan Aké hämtats in. Tillsammans med Aymeric Laporte finns det äntligen ett mittbackspar att lita på. Nu gäller det bara att Ederson mellan stolparna minimerar tavlorna. Det blev några för många förra säsongen.

Offensivt ser det som vanligt vansinnigt bra ut. Kevin de Bruyne är i sina bästa stunder kanske världens bästa passningsspelare medan Raheem Sterling fått mer och mer slutprodukt för varje år som går. Möjligen skulle det behövas ytterligare en striker för när Sergio Agüero saknas finns det egentligen bara Gabriel Jesus som alternativ.

Guardiola är en mästare på att utveckla unga talanger och Phil Foden är nu redo att bli ordinarie i ett lag av Citys kaliber. I backlinjen har Eric Garcia fått mer och mer speltid hela året. Räkna med att det är två pjäser vi kommer få se mycket av. Dessutom finns det fler talangfulla lirare i akademin som mycket väl kan ta steget till A-laget.

Manchester City har enligt mig den högsta högstanivån och jag tror att de även kommer visa en annan jämnhet denna säsong. 1,78 är egentligen lite väl lågt för ett långtidsspel och jag ogillar att gå på storfavoriten, men jag kan inte se något annat än en ligatitel till den ljusblå delen av Manchester.