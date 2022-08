Manchester City vinner Premier League

Manchester City har hämtat in ren och skär kvalité under sommaren. Erling Braut Haaland och Kalvin Phillips är spelare som lär passa in perfekt i Guardiolas lagbygge. Trots de stora affärerna har de ljusblåa faktiskt gått rejält med plus under fönstret då spelare som Jesus, Zinchenko och Sterling har sålts för stora pengar. Då även Fernandinho försvunnit är truppen något tunnare än i fjol. Det återstår att se om City har värvat klart eller om vi får se fler stora affärer innan fönstret stänger.

IN Erling Braut Haaland Borussia Dortmund 60 miljoner euro Kalvin Phillips Leeds 48,75 miljoner euro Stefan Ortega Arminia Bielefeld Free transfer UT Raheem Sterling Chelsea 56,20 miljoner euro Gabriel Jesus Arsenal 52,20 miljoner euro Oleksandr Zinchenko Arsenal 35 miljoner euro Pedro Porro Sporting 8,50 miljoner euro Ko Itakura Gladbach 5 miljoner euro Arijanet Muric Burnley 2,94 miljoner euro Daniel Arzani Macarthur Free transfer Ryotaro Meshino Gamba Osaka Free transfer Fernandinho Athlético PR Free transfer