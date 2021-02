"Manchester United för stora favoriter"

Det ska spelas ännu en vecko-omgång i Premier League och under tisdagen går fyra matcher av stapeln. I tre av dessa har jag helt klart hittat värde vilket gör att tre gröna bockar inte alls ska vara någon omöjlighet. Vi börjar i Molineux där jag tror Arsenal fortsätter övertyga. Häng med!

Wolverhampton - Arsenal: Bortaseger @ 2,28

Arsenal ligger inte bättre än tia i Premier League trots att The Gunners har plockat 17 poäng av 21 möjliga mot slutet. Senast blev det 0-0 mot Manchester United i en match som hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Arsenals försvarsspel imponerar och 20 insläppta är faktiskt näst bäst i hela ligan. Rob Holding är en jätte i luftrummet och mot United var David Luiz bäst på plan.

Det blir något att bita i för Wolves som har svårt att göra mål efter att Raúl Jiménez skadade sig allvarligt senaste gången dessa två lag ställdes mot varandra. Willian José, ny från Real Sociedad, fick chansen från start när Wolves ställdes mot Crystal Palace, men lyckades inte hjälpa Vargarna att hitta nätet. Värdarna har faktiskt åtta raka ligamatcher utan seger och ligger gott och väl på den undre halvan av tabellen.

Arsenal ser bättre ut i dagsläget och här ska både Saka och Tierney, som inte deltog mot United, ses med bra chans att starta. Det gör laget betydligt bättre och kan Pépé fortsätta vara lika bra som han var i lördags blir det svårt för Wolves att stå emot. Bortadegern finns till 2,28 och det tycker jag är fullt godkänt.

Manchester United - Southampton: Southampton +1,5 @ 1,62

Southampton har åkt på tre raka förluster och det är inte oväntat med tanke på vilka enorma skadeproblem Ralph Hasenhüttls lag drabbats av. Både Diallo och Walcott haltade av planen i 0-1-torsken mot Aston Villa i helgen och är tveksamma till spel. Trots det har The Saints en stark offensiv där Redmond, Adams och Ings kan ta plats. Med Oriol Romeu tillbaka får Southampton dessutom en tyngd i mitten av planen som saknats.

Manchester United spelade 0-0 mot Arsenal efter att Cavani missat två jättelägen. Där ska uruguayanen göra det bättre. Resultatet var annars rättvist och med endast en seger på de fyra senaste omgångarna (en knapp sådan mot Fulham) tappar Solskjaers gäng på täten i Premier League. Sin vana trogen lär norrmannen rotera en del och troligen kliver Bailly och Martial in från start.

Manchester United ska såklart vara favoriter men inte så stora som de målas upp till. Värdarna har inte vunnit en fotbollsmatch med mer än ett mål sedan innan jul och Southampton har nio raka inbördes möten utan att torska med mer än en boll. Med det i åtanke känns pluslinan riktigt bra. +1,5, som innebär att The Saints kan torska med en boll, spelas till mycket fina 1,62.

Newcastle - Crystal Palace: Under 2,5 mål @ 1,73

Newcastle har haft enorma problem med skador under större delen av säsongen och det är en stor anledning till att Skatorna gått tungt. Nu har dock Steve Bruce större delen av truppen tillgänglig och då är de svartvita att räkna med. Under lördagen tog The Magpies en övertygande 2-0-seger borta mot Everton. Callum Wilson satte dit båda målen och visade att han är en anfallare av högsta snitt.

Crystal Palace har precis värvat in en egen anfallare med potential i Mateta. Han fick dock ingen speltid när Örnarna besegrade Wolverhampton med 1-0. Istället var det Eze som stod för matchens enda mål. Eze och Zaha är två spelare som Newcastle får se upp med, annars är det som vanligt försvarsspelet först som är mottot för Crystal Palace. Här lär de ställa upp med en lågt stående backlinje.

Detta är två lag som haft problem med målskyttet under säsongen och snittat runt ett mål per match. Jag tror knappast vi får se något målfyrverkeri nu utan snarare en ganska avvaktande tillställning. Då lockar 1,73 på under 2,5 mål. Den hugger jag.

