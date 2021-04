"Manchester United håller inte nollan"

Det ska spelas returmöten från kvartsfinalerna i Europa League under torsdagen och jag har valt ut tre av matcherna till min trippel. Jag tror Ajax löser ett par påsar i Rom, att Granada nätar på Old Trafford och att Arsenal till sist lyckas ta sig vidare till semifinal. Allt till ett gentilt odds runt 6 gånger pengarna.

Spelstopp: 20.59

Slavia Prag - Arsenal: Bortaseger @ 1,77

Det är inte ofta under säsongen Arsenal spelat bra fotboll men i 1-0-målet mot Sheffield United i helgen visade The Gunners klassen. Bollen gick som på ett snöre fram till Lacazette som enkelt kunde placera in bollen. Den franska anfallaren satte dit ytterligare en boll och det behövs en het striker nu när Arsenal är piskade att göra mål. En annan som såg het ut var Gabriel Martinelli som löpte som en gasell.

Brassen är alltid farlig med sina djupledslöpningar, men var också nyttig i presspelet där han inte gav motståndarna en lugn stund. Arteta gör nog klokt i att starta ynglingen. Slavia Prag satte sig i stora problem under den första halvleken mot Arsenal då de envisades med att spela bollen bakifrån, något som ledde till flera farliga bolltapp. I den andra akten slog de mer långt och vi kan räkna med att det är riskminimering som står på programmet här också.

Vid 0-0 tar sig tjeckerna vidare och hemmalaget kommer stå lågt med laget. Då gäller det för Arsenal att driva upp tempot i passningsspelet precis som i 1-0-målet mot Sheffield United. Jag tror The Gunners lyckas med det och spelar den raka bortasegern till hyfsade 1,77.

Spel: Bortaseger @ 1,77

Tävling: Europa League

Plats: Sinobo Stadium

Tid: 21.00

Roma - Ajax: Ajax över 1,5 lagmål @ 1,82

Ajax skapade en hel del chanser hemma mot Roma och brände bland annat en straff. Det blev kostsamt för matchen förlorades med 1-2 och nu måste de rödvita gå framåt. Offensiva hot finns det i massor även fast Haller inte är registrerad. Klaassen är alltid farlig från sin mittfältsroll och framför honom lär Antony, Neres och Tadic starta. Då finns ändå alternativ som Traoré, Ekkelenkamp, Kudus och inte minst Brobbey att plocka in.

Roma kommer lägga sig lågt med laget och har faktiskt hållit nollan i tre av de fyra senaste tävlingsmatcherna på hemmagräset. Ibanez, Mancini och Cristante bör få chansen igen i backlinjen med Veretout som sköld på mittfältet. Ingen enkel uppställning att bryta ner och Pau López visade dessutom med straffräddningen i Amsterdam vilken skicklig målvakt han är. Samtidigt har Roma släppt in två mål mot både Milan och Napoli i närtid och Ajax håller ungefär samma nivå som de lagen.

Vi kommer få se ett bortalag som vräker på från start och offensivt är holländarna tillräckligt skickliga för att ta sig igenom Romas förmodade köttmur. Jag tror Ajax gör minst två mål i matchen, men då de samtidigt blir sårbara för omställningar är det inte säkert det räcker för avancemang. Över 1,5 mål för bortalaget spelas i alla fall till fina 1,82.

Spel: Ajax över 1,5 lagmål @ 1,82

Tävling: Europa League

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 21.00

Manchester United - Granada: Granada över 0,5 lagmål @ 1,86

Manchester United släppte till lite väl många chanser borta mot Granada men lyckades reda ut det hela. Samtidigt satte de dit två bollar framåt och dubbelmötet ska såklart vara över. 2-0 bör inte Solskjaers mannar tappa. Här har dock den gode norrmannen en del problem, speciellt i defensiven. Shaw, Maguire och McTominay är alla avstängda medan Bailly är skadad.

Granada saknar Brice och Duarte på grund av avstängning och lär få svårt att hålla nollan på Old Trafford. Framåt har dock spanjorerna flera väldigt skickliga spelare. Soldado, Machís, Molina, Suárez Charris, Kenedy, Puertas och Montoro är alla tillgängliga och har mål i sig. Granada har också hittat nätet i 13 av sina 15 senaste tävlingsmatcher vilket visar på att det är ett offensivt skickligt lag.

Granada kommer ge det ett försök i början av matchen och satsa offensivt från start. Det kan mycket väl ge utdelning mot ett reservbetonat hemmaförsvar. Hela vägen till semifinal räcker det inte, men ett tröstmål kan Granada i alla fall lösa. 1,86 på att det ska hända är alldeles för högt. Det blir tredje valet på trippeln.

Spel: Granada över 0,5 lagmål @ 1,86

Tävling: Europa League

Plats: Old Trafford

Tid: 21.00

