"Manchester United sätter press på Liverpool"

Spelstopp 1/1/2021: 18.29

Everton - West Ham: Båda lagen gör mål @ 1,70

Everton har fått en lång vila till nyårsmatchen. Detta då deras tilltänkta match mot Manchester City ställdes in på grund av ett coronautbrott hos Peps grabbar. Det gör att småskadade lirare som Richarlison och James Rodríguez fått extra lång tid att slicka sina sår. Även om den duon inte skulle kunna delta här är det alltid målgaranti när Calvert-Lewin finns på planen. Everton har fyra raka segrar i ryggen och ser väldigt fina ut.

West Ham har också stått för en bra höstsäsong och har bara förlorat en av sina fem senaste matcher. I den mållösa fajten mot Southampton kunde Michail Antonio hoppa in under matchens sista kvart. En otroligt viktig spelare för David Moyes och The Hammers blir klart förstärkta av att ha strikern tillbaka i spel. Med Lanzini och Bowen som understöd och fyrtornet Soucek på fasta situationer är West Ham livsfarliga framåt.

Lagen möttes i Ligacupen i september och då vann Everton med 4-1. Så stora siffror lär det inte bli nu men visst bör det bli en underhållande tillställning. Jag tror vi får se ett riktigt nyårsfyrverkeri där båda lagen hittar nätet. 1,70 på det är fullt godkänt.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,70

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 18.30





Sheffield Wednesday - Derby: Under 2,5 mål @ 1,58

Tony Pulis fick bara 45 dagar på sig. Sedan fick han sparken från Sheffield Wednesday. Märklig tajming kan tyckas då Ugglorna plockat fyra poäng på Pulis två avslutande matcher som ansvarig. Å andra sidan tog de blåvita en 2-1-seger mot Middlesbrough i första matchen efter Pulis avgång. Ett effektivt Wednesday i den matchen som inte skapade speciellt mycket framåt. Med Reach och Marriott på skadelistan finns det få alternativ i offensiven.

Derby har hittat storformen under Wayne Rooney och körde över Birmingham med hela 4-0 i sin vecko-match. Förutom det målkalaset har The Rams dock varit väldigt tajta de senaste månaderna. Derby har faktiskt bara varit inblandade i fyra matcher av 21 som gått över 2,5 mål. Det är försvarsspelet först som gäller för de vitsvarta och det lär knappast vara någon skillnad på Hillsborough.

Jag tror vi kommer få se en tillknäppt historia mellan två lag som i första hand slår vakt om poängen de kommer in i matchen med. Under 2,5 mål känns väldigt troligt och 1,58 på det får duga.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,58

Tävling: The Championship

Plats: Hillsborough

Tid: 18.30

Manchester United - Aston Villa: Hemmaseger @ 1,73

Manchester United hade väldigt svårt att komma till farliga målchanser mot Wolverhampton och matchen såg ut att sluta 0-0. I den 93:e minuten kunde dock Rashford skjuta in matchens enda mål via en olycklig Romain Saïss. Tre blytunga poäng för United som i allra högsta grad är med i titelracet. Skadeläget ser dessutom bra ut för Solskjaers gäng som i stort sett endast saknar Nilsson Lindelöf.

Hos Aston Villa pekar också mungiporna uppåt. 1-1 mot Chelsea var deras femte raka utan förlust och Lejonen från Birmingham befinner sig bara fyra poäng bakom United i tabellen. Grealish, Watkins, Traoré och El-Ghazi har varit fantastiska att skåda under i stort sett hela hösten. Det är en kvartett som United måste hålla ögonen på.

Aston Villa har gjort en fantastisk säsong så långt och ska aldrig underskattas. De är dock ett sämre lag än Manchester United i grunden. Kan de rödklädda värdarna prestera som mot Leeds tar de hem detta utan snack. Den raka ettan huggs till 1,73.

Spel: Hemmaseger @ 1,73

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 21.00

Trippeln

Everton - West Ham: Båda lagen gör mål @ 1,70

Sheffield Wednesday - Derby: Under 2,5 mål @ 1,58

Manchester United - Aston Villa: Hemmaseger @ 1,73

Totalt odds: 4,65

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: