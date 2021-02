"Manchester United visade rejäl klass - mot ny seger"

Torsdagens trippel föll på det berömda då ett Arsenal-mål var allt som skiljde från full pott. Formen känns ändå bra och det gäller att smida medan järnet är varmt som det så fint heter. Därför har jag sonderat söndagens terräng och landat i två olika målspel från Premier League samtidigt som jag tror att Alexander Isak och hans kompanjoner får svårt att repa mod i bask-derbyt mot Alavés efter torsdagens käftsmäll mot Manchester United. Trippeln stannar strax under 8 gånger fläsket och det är verkligen inte fy skam. Häng med!

Spelstopp: 16:14

Real Sociedad - Alavés: Dubbelchans: X eller 2 @ 2,35

Söndagen har sin början i Baskien där ett derby står på menyn. Real Sociedad gick in med förhållandevis höga förväntningar till mötet med Manchester United i torsdagens Europa League, men väl där fick La Real sig en rejäl åktur. Engelsmännen vände hem med ett 4-0-övertag inför returen och således lär självförtroendet vara rejält stukat hos Alexander Isak och company. Det blir heller inte lätt att hinna ladda om batterierna innan nästa fajt står på tur. Med endast tre segrar på de 13 senaste ligamatcherna tror jag att Sociedad får besvär med Alavés.

John Guidettis lag höll söndagens opponenter stången i det vändande mötet (0-0) och när gästerna fått gott om vila i benen inför denna kamp ser jag det absolut inte som omöjligt att de minst lyckas med samma bedrift igen. 1-5-torsken mot Barcelona var inte mycket att säga om, men dessförinnan imponerade Babazorros på mig med två raka hållna nollor och fyra poäng av sex möjliga mot Getafe och Valladolid. Pérez och Joselu är ett anfallspar som kan vålla stora problem för Sociedad då de innehar både tyngd och finess.

Jag tycker oddset på poängplock för gästerna står alldeles för högt och är därför snabb med att hugga dubbelchansen till långt över två gånger degen.

Spel: Dubbelchans: X eller 2 @ 2,35

Tävling: La Liga

Plats: Reale Arena

Tid: 16:15

TV: CMore, CMore Live

Arsenal - Manchester City: Över 2,5 mål @ 1,77

Arsenal har lyft sig rent spelmässigt den senaste tiden men resultaten är trots det av blandad karaktär. The Gunners var det bättre laget mot Benfica i torsdagens Europa League-match, men då bland andra Aubameyang vandrade runt med blött krut i bössan gick de rödvita nöja sig med 1-1. Dessförinnan stod dock Auba för ett hattrick när Leeds var på besök i norra London och när gabonesen har gott sällskap av bland andra Saka och Smith-Rowe i de främre leden ska Mikel Artetas manskap kunna göra åtminstone ett mål på Manchester City. Däremot misstänker jag att det blir fler åt andra hållet.

Pep Guardiola förfogar över världens just nu bästa fotbollslag och mot sin gamla lärjunge har Pep ett övertag sett till de senaste inbördes mötena. Vi minns bland annat Ligacup-mötet i december då City var på Emirates och blåste över Arsenal med 4-1, siffror som talade sitt tydliga språk. Alternativen i offensiv riktning är oändliga hos de ljusblå och när nu också Kevin De Bruyne gjort comeback efter sin skadefrånvaro samtidigt som Agüero närmar sig matchform kommer The Citizens bara att bli ännu bättre. Det är främst på grund av gästerna som jag lutar åt att vi får se många mål under söndagen.

Över 2,5 mål betalar en bra bit över min förväntan och klipps således blixtsnabbt. Låt underhållningen börja!

Spel: Över 2,5 mål @ 1,77

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 17:30

Manchester United - Newcastle: Newcastle under 0,5 mål @ 1,88

Manchester United visade rejäl klass i torsdags när de asfalterade Real Sociedad i Europa League med hela 4-0. När Bruno Fernandes och Marcus Rashford är på det humöret som de var då finns nästan inga motmedel för att stoppa duon. Nyförvärvet Amad Diallo såg också intressant ut under sitt korta inhopp och trots att Edinson Cavani dras med skadebekymmer går det ingen nöd på Ole Gunnars offensiva alternativ. Bakåt har det sett tveksamt ut emellanåt, men här tror jag att värdarnas backlinje och De Gea i målet får en tämligen lugn afton.

Newcastle saknar alltjämt sin bästa målgörare Callum Wilson och om ni minns lirade jag Chelsea att vinna och hålla nollan senast det begav sig för Skatorna i Premier League. Det gick alldeles galant då Steve Bruces mannar inte lyckades skapa mer än någon halvdassig chans som Kepa styrde undan utan problem. Jag är säker på att de svartvita kommer att spendera större delen av kvällen med att försöka freda det egna målet och det lär kännas som flera mil till Manchester Uniteds bur när väl The Magpies går till anfall. Utan Wilson finns heller ingen som kan hålla fast bollen för gästerna och låta laget komma upp.

Att Newcastle ska gå mållösa finns att hämta i trakter omkring 1,90 och det gillar jag starkt. Så pass starkt att det avrundar trippeln för denna gång.

Spel: Newcastle under 0,5 mål @ 1,88

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 20:00

Trippeln

Real Sociedad - Alavés: Dubbelchans: X eller 2 @ 2,35

Arsenal - Manchester City: Över 2,5 mål @ 1,77

Manchester United - Newcastle: Newcastle under 0,5 mål @ 1,88

Totalt odds: 7,81

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

