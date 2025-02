"Mardrömmen fortsätter för Tottenham"

Spelstopp: 17.29

RB Leipzig - St. Pauli: Båda lagen gör mål @ 1,77

RB Leipzig har en högkaratig trupp som alla dagar i veckan ska slåss om minst topp 4 i Bundesliga. Så här långt har Marco Rose infriat förväntningarna då “Tjurarna” parkerar på fjärdeplatsen, men värdarnas underliggande siffror är samtidigt av en helt annan karaktär. De vitklädda överpresterar så det står härliga till och mot slutet har RB Leipzig haft problem med att få resultaten att gå deras väg.

Det tror jag att de hemmahörande kan få även mot ett taktiskt väldrillat St. Pauli. Nykomlingen har funnit sig tillrätta i Bundesliga efter en jobbig inledning och sett till Expected Points är det inte alls omöjligt att gästerna grejar nytt kontrakt när säsongen går i mål. Grabbarna från Hamburg trivs utomordentligt bra i uppgifter likt denna och jag blir inte förvånad om de tillresta lyckas hitta nätet.

I en målglad liga som Bundesliga är det inte ofta vi ges över 1,75 på att båda lagen gör mål i en match. Jag hugger liret utan minsta tvekan.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,77

Tävling: Bundesliga

Plats: Red Bull Arena

Tid: 17.30

Real Sociedad - Espanyol: Under 2,5 mål @ 1,63

Jag har en soft spot för Real Sociedad. Baskerna står väldigt sällan för dåliga insatser och har en förträfflig balans mellan defensiv och offensiv. Imanol Alguacil är hjärnan bakom detta och efter den ytterst missvisande förlusten i ligan mot Osasuna fick La Real sin revansch när de slog samma opponent med 2-0 i veckans cupmatch. De blåvita fick dessutom spela i numerärt överläge i en dryg timme.

Sparade krafter finns således inför mötet med Espanyol, men det ska ändå sägas att Real Sociedad matchats väldigt hårt den senaste tiden. Jag blir således inte förvånad om García, burväktaren hos gästerna, lyckas hålla tätt ett bra tag in i matchen. García – som bland annat ryktats till Arsenal – höll nollan i den senaste ligamatchen mot Real Madrid och jag är övertygad att Espanyols matchplan i San Sebastián är en defensivt präglad sådan.

Real Sociedad kommer förmodligen att tillåtas kontrollera matchen och jag ser 1- eller 2-0 som rimliga utfall i värdarnas favör. Under 2,5 mål testas till över 1,60.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,63

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Anoeta

Tid: 18.30

TV: TV4 Sport Live 1, TV4 Play

Aston Villa - Tottenham: Aston Villa (-1) @ 2,80

Så sent som under fredagen konstaterade Unai Emery att Ollie Watkins inte kommer till spel i FA-cupmatchen mot Tottenham. Aston Villa står således utan en renodlad anfallare sedan Duráns flytt till Saudiarabien, men jag hävdar likväl att The Villans ska ses med toppchans mot ett slitet Tottenham. Så sent som i torsdags fick gästerna sina fiskar okristligt varma mot Liverpool.

0-4 i nacken kunde faktiskt varit ännu större siffror och efter uttåget ur Ligacupen står Spurs säsong på kanten till ett praktfiasko. Truppläget är kanske det sämsta i hela världen och trots att Danso och Tel hämtats in för att förstärka truppen menar jag att Tottenham slår ur glasklart underläge i rikets näst största stad. Särskilt om Aston Villa trycker gasen i botten från start.

Värdföreningen kan såra Spurs på flera olika sätt och här väljer jag att trycka av på minushandikappet. Aston Villa (-1) – måste vinna med minst två bollars marginal – gillas skarpt till 2,80.

Spel: Aston Villa (-1) @ 2,80

Tävling: FA-cupen

Plats: Villa Park

Tid: 18.35

Trippeln

RB Leipzig - St. Pauli: Båda lagen gör mål @ 1,77

Real Sociedad - Espanyol: Under 2,5 mål @ 1,63

Aston Villa - Tottenham: Aston Villa (-1) @ 2,80

Totalt odds: 8,08

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.