"Mästarna bjuder på ny målfest"

Onsdagens trippel rullade rakt in och därmed har sju av nio rekar suttit i början av veckan. Härligt när det fungerar! Nu är det bara att fortsätta på det spåret. Det finns en hel del fina drag att ta del av under fredagen och bland annat tar jag en titt på Superettan. Där har Örgryte imponerat den senaste tiden och hemma i Göteborg tar de tre nya poäng. Samtidigt fortsätter Bayern München att vräka in mål medan vi får se en sevärd match på The Hawthorns. Allt till ett odds över 7 gånger pengarna!