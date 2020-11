"Måstematch - räkna med målkalas"

Måndagens trippel satt till två tredjedelar. FCK fortsatte sin kräftgång och förstörde chanserna på full pott då. Formen är dock i antågande och jag hoppas kunna lösa tre gröna bockar under onsdagen. Bayern München, Ajax och ett målfyrverkeri i norra Italien fixar biffen.

Spelstopp: 20.59

Inter - Real Madrid: Över 2,5 mål @ 1,58

Inter låg lite pyrt till i helgens ligamatch mot Torino då de låg under med 0-2. Lukaku tog dock tag i händelserna i den andra akten och noterades för två mål och lika många assist. I förra mötet mot Real Madrid hämtade Inter också in ett 0-2-underläge till 2-2 men föll då ändå med 2-3. Det gör att Contes manskap ligger sist i gruppen inför de tre avslutande omgångarna och är i desperat behov av tre poäng. Räkna med ett hemmalag som satsar offensivt.

Real Madrid saknar Ramos och har en Varane som verkar vara ur form. Då blir det tufft att stoppa en löjligt formstark Lukaku. Framåt kan det dock fortfarande smälla till, speciellt om Zidanes mannar bjuds på ytor. Hazard har trots allt en väldigt hög högstanivå och lirare som Vinícius Júnior och Rodrygo blixtrar till då och då. Det lär bli en sevärd tillställning i Milano.

Då Inter verkligen måste vinna tror jag det kommer bli en öppen matchbild med mängder av målchanser. Jag var lite inne på över 3,5 mål men väljer att fega och spela över 2,5 till 1,58.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,58

Tävling: Champions League

Plats: San Siro

Tid: 21.00

Ajax - Midtjylland: Ajax över 2,5 mål @ 1,84

Ajax hade ett mellanår i Europa förra säsongen efter att ha brandskattats rejält efter succén året innan. Nu har Ten Hag återigen byggt upp något väldigt intressant. Ajax vräker in mål och har faktiskt ett snitt på fem baljor framåt per match på sina sex senaste tävlingskamper. Ta bort galna 13-0 mot Venlo så är det fortfarande 17 fullträffar på fem fajter. Antony ser inte ut att komma till spel men det finns ändå mängder av offensiva alternativ.

Neres, Tadic, Traoré, Promes, Ekkelenkamp och Huntelaar ska nog kunna hitta vägar igenom danskarna. FC Midtjylland har stundtals presterat bra men står ändå på noll poäng efter tre omgångar. Hemma mot Ajax blev det förlust med 1-2 och jag är lite inne på att Dreyer, Kaba och Sisto kan se till så att nollan spräcks här. Däremot är det väldigt svårt att se hur de rödklädda gästerna ska lyckas hålla tätt.

Ajax besegrade Heracles med 5-0 i helgen och har gjort minst tre mål i alla säsongens hemmamatcher förutom två, 2-1 mot Vitesse och 0-1 mot Liverpool. Jag tror Ajax vräker in mål igen och spelar Ajax över 2,5 mål till fina 1,84.

Spel: Ajax över 2,5 mål @ 1,84

Tävling: Champions League

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 21.00

Bayern München - RB Salzburg: Bayern München -1,5 @ 1,56

Bayern München låg lite pyrt till mot RB Salzburg i Österrike och låg under med både 0-1 och 1-2. Under matchens sista tio minuter smällde dock tyskarna in fyra baljor och det hela slutade till sist 6-2. En del skador stör uppladdningen nu och bland annat kommer Hernández, Tolisso, Davies och Kimmich alla missa matchen. Däremot bör Gnabry och Sané ha fräscha ben efter att ha gjort korta inhopp i helgens ligamatch.

Med Costa, Coman, Lewandowski och Müler som andra namn i offensiven lär Bayern skapa en hel del chanser, precis som vanligt. RB Salzburg saknar sin zambiska storstjärna Patson Daka och kommer från en 1-3-förlust mot Sturm Graz. Klass finns i spelare som Okafor och Szoboszlai men bakåt blir det svårt att stå emot för gästerna.

På Europatipset ser ettan ut att passera 90 procent och då väljer jag att plocka med krysset. Jag tror dock att om Bayern bara får hål på Salzburg kan det lika gärna rinna iväg och därför spelas -1,5 på oddset till godkända 1,56.

Spel: Bayern München -1,5 @ 1,56

Tävling: Champions League

Plats: Allianz Arena

Tid: 21.00

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

