Mästerskapets största match hittills

Brasilien

“Canarinho” stod ännu en gång för en stabil insats när Mexiko besegrades i åttondelsfinalen med 2-0. Neymar var stor frontfigur med ett mål och en assist, men även för att han vred sig i plågor när Mexikos Miguel Layún trampade honom på fotleden. Ett fult tilltag av Layún men även ett pinsamt agerande av Neymar som fått utstå massiv kritik.

En som växlade upp rejält i åttondelsfinalen var Willian. Chelsea-spelaren, som ryktas till Barcelona, stod för en magnifik insats och hade stundtals lekstuga med Mexiko. Han stod för förarbetet till Neymars mål och rev gång på gång upp hål i motståndarförsvaret. När nu han och Neymar kommit igång tillsammans med Philippe Coutinho blir Brasilien livsfarliga. En som däremot inte levererat hittills är Gabriel Jesus. Kanske är det dags för Tite att spela Roberto Firmino från start som målade senast?

En som inte kommer finnas med från start är Casemiro. Real Madrid-spelaren drog på sig sin andra varning för turneringen och är avstängd. Där har dock Brasilien en fullgod ersättare i Fernandinho. Huruvida det blir Marcelo eller Felipe Luis på vänsterbacken är osäkert. Marcelo missade matchen senast men har tränat i veckan och ska vara tillgänglig. Då lär han ta platsen till vänster i försvaret även om vikarierande Felipe Luis stod för en stark insats mot Mexiko.

Nollan mot Mexiko var den tionde på Brasiliens tolv senaste landskamper. Mäkta imponerande. Kan de även nolla världslaget Belgien och skjuta sig vidare till semifinal?

Belgien

Tyskland, Spanien och Argentina har alla stått för ett fiaskoartat VM i Ryssland. Belgien såg ut att vara nästa lag på tur. “De Rode Duivels” låg under med 0-2 mot Japan med dryga 20 minuter kvar att spela. Då stod förbundskapten Roberto Martínez för ett fint drag. Nickstarka Marouane Fellaini och Nacer Chadli byttes in för att därefter mata in bollar i den japanska boxen. Det gav minst sagt utdelning. Belgien vände på steken efter varsitt mål av båda inhopparna.

Även om det blev en 3-2 seger där lämnade dock prestationen mycket övrigt att önska. Belgien hade förvånansvärt svårt att komma till målchanser i den första halvleken och försvarsmässigt såg det överlag virrigt ut under matchen. Japan skapade massvis med chanser utöver de två målen Thibaut Courtois fick släppa förbi sig.

Något positivt från det mötet var dock att Martínez manskap visade att de kan förändra matchbilder med sina olika spelartyper. När Fellaini och Chadli ersatte Mertens och Carrasco blev det ett betydligt mer direkt och simpelt spelande Belgien jämfört med tidigare under matchen. Något som visade sig passa utmärkt mot korta Japan.

Frågan är hur Roberto Martínez kommer formera sitt lag mot Brasilien. Det skulle inte förvåna om han väljer ett något mer defensivt spelsystem med spelare som besitter lite mer tyngd. Att Fellaini får chansen från start och tar en något mer defensiv roll tillsammans med Axel Witsel är ingen högoddsare. Kan Belgien ta sig till sin andra VM-semifinal genom tiderna?

Matchanalys

Mästerskapets största match hittills är det vi har att se fram emot under fredagskvällen. Detta kommer bli en taktisk kamp mellan Tite och Roberto Martínez. Det är en match den belgiska förbundskaptenen måste vinna om det ska kunna bli avancemang för Belgien.

Jag håller Brasilien ett par snäpp högre än Belgien, framförallt för att sydamerikanerna agerar mer som ett lag än “De Rode Duivels”. Stjärnorna i Brasilien har gått ihop till en enhet och vet sina roller till punkt och pricka. Detsamma gäller inte hos Belgien som stundtals agerar virrigt.

De femfaldiga världsmästarna har dessutom den rutin som krävs från sådana här sammanhang, medan Belgien har en tendens att misslyckas i de stora matcherna. Det är en faktor som inte ska underskattas och som talar för de gröngula.

Jag är relativt övertygad om att Brasilien avancerar från detta möte. Dessutom tror jag de kan nolla Belgien med sin enormt stabila defensiv. Oddsen är relativt trevliga på “Canarinho” och spelen som rekommenderas är definitivt värda en slant. Passa på att njuta av detta stormöte innan det blir nervositet deluxe när Sverige spelar på lördag.

Rekommenderade spel

Matchens bästa: Brasilien vinner @ 2,09

Matchens “säkra”: Brasilien, insatsen tillbaka vid oavgjort @ 1,49

Högoddsaren: Brasilien vinner och håller nollan @ 3,47