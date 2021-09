"Med fansens närvaro - Liverpool vinner Champions League"

Champions League drar igång under veckan och denna gång finns det svenskt deltagande i form av Malmö FF som stått för ett makalöst kval. Skåningarna inleder mot Juventus på tisdag och det är väl knappast den enklaste uppgiften i världen. I denna text ska jag fokusera på vilket lag som vinner turneringen och där är Malmö såklart chanslösa. Istället tror jag det blir engelsk seger igen.

PSG målas upp som oddsfavoriter inför och det är enkelt att förstå varför. Under sommaren har Ramos, Hakimi, Donnarumma och Messi värvats in och det är spelare som verkligen höjer kvalitén på laget. En kedja med Messi, Neymar och Mbappé får det att vattnas i munnen. Frågan är dock om Mbappé är kvar hela säsongen ut eller om Real Madrid gör ett nytt försök i vinter. Oavsett vad är fransmännen rättmätiga favoriter och visst kommer de vara med och tampas i vår. 4 gånger pengarna lockar dock inte som vinnarodds.

Manchester City var ytterst nära att ta sin första CL-titel förra säsongen, men föll tungt i finalen mot Chelsea. Under sommaren har Pep Guardiola inte fått in någon anfallare vilket gör att de ljusblåa återigen inte har någon plan B om allt bolltrillande inte fungerar. Visst kan det komma in en striker i vinterfönstret, men gör det inte det tror jag inte City räcker riktigt hela vägen fram denna gång heller.

De regerande mästarna Chelsea har däremot fått in en tung striker i Lukaku och han har gett ytterligare en dimension till London-klubben. Under Tuchels ledning verkar det som att precis allting fungerar för The Blues, men samtidigt spelade de på sin absoluta maxnivå i fjol. Det blir svårt att återupprepa den magin igen, även om truppen ser minst lika stark ut som då. Jag tror inte Chelsea försvarar sin titel.

Bayern München är alltid med i vinnardiskussionerna inför Champions Leagues start och visst har tyskarna världsklass på alla positioner. Inte minst på topp där Lewandowski gör mål på allt. Det är dock nytt på tränarbänken i form av Nagelsmann och även försvaret har föryngrats en del. Det kan nog ta något år till innan Bayern får full effekt av det. Jag tror inte på tyskarna heller.

Liverpool @ 10,00

Liverpool har sett starka ut under inledningen av säsongen och med den magiska kvartetten Salah, Mané, Firmino och Jota längst fram går inget lag i världen säkert. Dessutom finns lirare som Minamino och Oxlade-Chamberlain om det skulle gå i baklås. Får Jürgen Klopp full utväxling på dessa spelare känns det definitivt som att detta blir en bra säsong för The Reds.

Bakåt ser det betydligt bättre ut än förra säsongen. Mittbackarna är tillbaka från sina skador och det är återigen Virgil van Dijk som styr skeppet. Kommer han upp i samma nivå som innan den svåra skadan är det världens bästa back. Konaté har värvats in och det är en skicklig truppspelare om Gomez eller Matip skulle behöva vila.

Alexander-Arnold och Robertson hade sämre säsonger i fjol, men där finns det ett rejält sparkapital. Dessutom finns Tsimikas att tillgå och vi svenskar minns smärtsamt tydligt vilken kvalité han har. Liverpool kommer forsa fram på kanterna, precis som när de vann titeln i Madrid 2019.

En annan viktig aspekt är att publiken är tillbaka på arenorna och det brukar vara elektrisk stämning på Anfield Road under stora Europakvällar. Vem minns inte den osannolika vändningen mot Barcelona där publiken fullständigt bar fram laget? Jag har redan rekat Liverpool som vinnare av Premier League och jag går på samma spår igen. 10 gånger pengarna på att Jordan Henderson får lyfta bucklan är för högt och spelas.