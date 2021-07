"Mjällby blir nollade"

Söndagen innebär en paus från EM och således är det vanliga tripplar som gäller igen. Jag tror mig ha grävt guld i Allsvenskan och Eliteserien när trestegsraketen landar in en bit över 6,50 gånger smeten. Under äventyret ska Tele2 Arena, Stundenternas IP och Skagerak Arena besökas. Nu kastar vi loss!

Spelstopp: 17:29 Hammarby - Halmstad: Över 2,5 mål @ 1,78 Hammarby rosade inte den allsvenska marknaden under våren men i Svenska Cupen nådde de grönvita hela vägen fram till pokalen. Trots det har Stefan Billborn fått lämna sin post och istället har ledningen valt att ersätta honom med Milos Milojevic. Vad som månde bliva av Hammarby efter serbens intåg är på tok för tidigt att sia om, men jag är övertygad om att Milojevic vill ge publiken ett varmt välkomnande när Mjällby kommer på besök. Ludwigson, Amoo och Khalili är en målfarlig trio mittfältare och om Astrit Selmani kommer till spel är Bajens offensiv en än mer fruktad sådan. Halmstad har framför allt imponerat i defensiv riktning sedan återkomsten till Allsvenskan. Ante Johansson har lett försvaret med bravur trots att han närmar sig 40 bast, men även i de främre leden har det bitvis sett spännande ut från hallänningarnas sida. Antonsson, Al Ammari och Lundevall är herrar som är kapabla att såra ett inte alltför defensivt skickligt Hammarby och i min spåkula ligger det många mål i luften i huvudstaden. Hammarby har varit inblandade i historier innehållandes minst tre mål i fem av åtta matcher hittills och då värdarna lär trampa gasen i botten från start är det upp till Halmstad att hänga med. Över 2,5 mål spelas till 1,78. Spel: Över 2,5 mål @ 1,78

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 17:30 Sirius - Mjällby: Asian handicap Fulltid: Mjällby 0 @ 2,07 Sirius hade stora bekymmer under avslutningen av våren och de blåsvarta gick på ledighet med fem raka utan seger i ryggsäcken. Den dystra trenden har fortsatt under uppehållets träningsmatcher där defensiven sett allt annat än bra ut. Axel Björnström ryktas nu vara på väg bort från föreningen och dessutom dras finurlige Sugita med skadebekymmer. Även om den lille magikern kommer till spel lär han inte vara i hundraprocentig matchform. Jag tror att Sirius bekymmer kan fortsätta i återstarten och när värdarna blir något stora favoriter i mitt tycke väljer jag att blicka åt andra hållet. Mjällby avslutade våren starkt där bland annat poängplocken mot Häcken och AIK stack ut ordentligt. Christian Järdler har fått gästerna att vara flexibla beroende på matchbild och det är en styrka som inte ska underskattas. Den underliggande statistiken visar dessutom att det finns mer att ta av pågarna från Listerlandet. Bergström, Löfquist och Nilsson besitter alla stort kunnande i grunden och jag blir inte förvånad om någon ur trion blir en avgörande faktor på Studenternas. Endast två förluster på de åtta inledande matcherna visar också att Järdler har satt defensiven på plats hos besökarna. Jag väljer att spela Mjällby nollboll (insatsen tillbaka vid oavgjort) till en bra bit över två gånger pengarna, ett odds som mycket väl kan komma att sjunka närmare spelstopp. Spel: Asian handicap Fulltid: Mjällby 0 @ 2,07

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 17:30 Odds BK - Rosenborg: Över 2,5 mål @ 1,78 Eliteserien börjar att sätta sig och för Rosenborgs del ser det inte ut att bli någon efterlängtad guldstrid. Åge Hareides mannar har hamnat i en oerhört negativ spiral med tre nederlag och en oavgjord på de fyra senaste vilket också inneburit att Molde och Bodö/Glimt har sprungit iväg i toppen av tabellen. Omedelbar bättring krävs om gästerna ska ha chans att nå Europaspel till hösten och visst finns det kunnande i truppen för att vända på trenden. Zachariassen, Molins, Wiedesheim-Paul och Islamovic är en högkaratig kvartett med stort offensivt kunnande och efter den senaste tidens kräftgång lär Rosenborg vara ruskigt spelsugna på Skagerak Arena. Odds BK blir med det sagt ingen enkel opponent att ställas mot. Värdarna är i gott slag för dagen och med tre raka segrar har Oddane hakat på i jakten på Europaplatser. Den enskilt största anledningen till formtoppen stavas Mushaga Bakenga. 28-åringen har gjort hisnande sju mål på de fyra senaste matcherna och för tillfället ser Bakenga i det närmaste ostoppbar ut. Rosenborg behöver onekligen vara på sin vakt när de jagar segern här. Erbjuds anfallaren för stora ytor dröjer det inte länge innan det smäller i gästernas kasse. Jag tror på en målrik historia denna afton och över 2,5 mål finns att hämta till oddset 1,78. Det kniper jag utan att tveka! Spel: Över 2,5 mål @ 1,78

Tävling: Eliteserien

Plats: Skagerak Arena

Tid: 18:00 Trippeln Hammarby - Halmstad: Över 2,5 mål @ 1,78

Sirius - Mjällby: Asian handicap Fulltid: Mjällby 0 @ 2,07

Odds BK - Rosenborg: Över 2,5 mål @ 1,78

Totalt odds: 6,55 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.