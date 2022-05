"Mourinho tar revansch"

Fem av sex rekar rättades grönt förra helgen och lördagens triss gick hela vägen in i kaklet. Oddsformen har varit strålande under en längre period och jag fortsätter att smida medan järnet är varmt. Denna lördag tittar jag till tre matcher från Serie A där Udinese och Roma vinner sina hemmamatcher medan vi bjuds på mål i Verona. Mycket nöje!

Spelstopp: 17.59 Udinese - Spezia: Hemmaseger @ 1,86 Bottenlagen i Serie A har börjat plocka poäng och därmed har Spezia blivit indragna i kampen runt strecket. Det skiljer fyra poäng ner till Cagliari på nedflyttningsplats med två omgångar kvar att spela. Formen är usel med fyra raka förluster även om gästerna är delvis förlåtna av ett väldigt svårt spelschema. Här får Spezia klara sig utan avstängda Bastoni och det är ett jobbigt avbräck. Udinese har tappat farten något med endast en seger på sina fem senaste, men på det stora hela har de svartvita stått för en stabil vårsäsong. En lirare som Gerard Deulofeu har spelat på hög nivå och får god hjälp i det offensiva spelet av Pussetto och Pereyra. Bakåt saknas Becao på grund av en avstängning, men Bram Nuytinck kan kliva in på hans position. Ingen dålig ersättare. Udinese har även spelare som Pablo Marí, Nahuel Molina och Jean-Victor Makengo tillgängliga och de hade klivit rakt in i Spezias startelva. Den raka ettan finns att plocka till 1,86 och det är bra betalt. Det får inleda min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,86

TV: Cmore Live och Cmore Hellas Verona - Torino: Över 2,5 mål @ 1,79 Hellas Verona och Torino är två lag som huserar i mitten av tabellen och de har ingenting att spela för. Det betyder inte att vi kommer få se en trött match i Romeo och Julias hemstad, istället tror jag på en fartfylld historia med gott om målchanser. Offensivt gjorde Verona en helt okej insats i 1-3-förlusten mot Milan och spelare som Caprari, Simeone och Barák har mycket att ge. Bakåt släppte de dock till enormt mycket chanser. Torino stod upp bra mot Napoli i den förra omgången, men fick ändå stryk med 0-1. Belotti hade svårt att komma till i den tillställningen. Den landslagsmeriterade strikern lär få mer att säga till om här och med lirare som Brekalo, Praet och Pjaca som understöd ska Torino kunna hitta nätet. Tre av deras fyra senaste matcher har faktiskt gått över 2,5 mål och jag tror det blir samma visa igen. Hellas Verona snittar en bit över tre mål per match denna säsong och jag ser ingen anledning till varför det skulle bli målsnålt här. Med två lag utan något att spela för finns det alltid en risk att de inte orkar ta de sista löpmetrarna i defensiven, men offensiv fotboll är alltid kul att spela. Överspelet klickas i till klart godkända 1,79. Spel: Över 2,5 mål @ 1,79

TV: Cmore Fotboll och Cmore Roma - Venezia: Roma (-1) @ 1,68 Roma har tagit sig till final i Europa Conference League och visst har mest fokus legat på den tävlingen. Det har märkts i ligaspelet där Mourinhos gäng står på fyra raka utan seger. Närmast kommer de från en svag insats borta mot Fiorentina som slutade med en 0-2-förlust. Nu är det en bit kvar till finalen av ECL och Roma behöver ta några poäng till om de ska lösa en topp 6-placering i Serie A. Vi lär således se ett fullt påkopplat hemmalag här. Venezia tog sista chansen att hänga kvar i det italienska finrummet när Bologna besegrades med 4-3, men med fem poäng upp till stekheta Salernitana och två omgångar kvar att spela lär det bli spel i Serie B kommande säsong. Faktum är att då Salernitana spelar sin match före Venezia kan gästerna vara ute redan när denna fajten kickar igång i Rom. Då kommer vi få se ett gäng uppgivna bortaspelare. Roma fick faktiskt stryk av Venezia när lagen möttes i höstas, men bortalaget har tio förluster på sina elva senaste omgångar och räcker inte till på den här nivån. Det kommer märkas på Stadio Olimpico. Roma vinner med minst två bollars marginal och 1,68 är tillräckligt bra på den saken. Spel: Roma (-1) @ 1,68

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Udinese - Spezia: Hemmaseger @ 1,86

Hellas Verona - Torino: Över 2,5 mål @ 1,79

Roma - Venezia: Roma (-1) @ 1,68 Totalt odds: 5,59 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. RYGGA TRIPPELN HÄR