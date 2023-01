Mourinhos manskap bjuder på målkalas

Spelstopp: 16.14 Elche - Osasuna: Under 2,5 mål @ 1,61 Elche är tokjumbo i La Liga och det är inte mycket som tyder på att de ska få spela i La Liga kommande säsong. 1-1 mot Cádiz senast var visserligen ett litet steg i rätt riktning, men anfallsspelet är helt enkelt för dåligt. Elva gjorda mål på 17 omgångar är sämst i klassen. Samtidigt ska det sägas att prestationerna under vintern inte har varit så dåliga. Elche har hittat ny stabilitet i försvarsspelet. Osasuna har betydligt mer eldkraft i sin trio Ez Abde, Ávila och Budimir, men trots de fina spelarna har gänget från Pamplona bara lyckats näta en gång på sina tre ligamatcher efter uppehållet. Samtidigt finns det bara två mål i baken under samma period. Osasuna spelar en tajt, kontrollerande fotboll och bjuder inte på så mycket, speciellt inte på bortaplan. Visst är det jumbon som väntar nu, men jag ser ändå samma matchbild framför mig. Osasuna snittar under två mål per ligamatch (totalt framåt och bakåt) under säsongen och jag tror vi får se max två mål här också. 1,61 är ett godkänt odds på den saken. Spel: Under 2,5 mål @ 1,61

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Manuel Martínez Valero

Tid: 16.15

TV: Cmore Live och Cmore Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: Över 2,5 mål @ 1,57 Bundesliga startar om igen och jag tror att vi bjuds på ett riktigt målkalas direkt. Borussia Mönchengladbach bjöd på 13 mål (framåt och bakåt) på sina tre avslutande omgångar innan uppehållet och snittar ganska exakt 3,5 baljor per match. Thuram ser ut att saknas nu, men de kan ändå starta med Pléa, Hofmann, Kramer och Stindl i offensiv väg. Det räcker långt. Bakåt ser det tunnare ut, speciellt när Yann Sommer har sålts vidare. Bayer Leverkusen har inte alls fått till det vare sig i Europa- eller ligaspelet. Ett läckande försvar har förstört för Kusen som ändå avslutade Bundesliga-hösten med tre raka segrar. Hlozek är en fin anfallare och spelare som Adli, Bellarabi, Palacios, Demirbay, Amiri och inte minst Diaby har mycket att ge i det offensiva spelet. Hincapie, Tapsoba och Tah är dock en bristfällig försvarstrio. Fem av de sex senaste inbördes mötena har gått över 2,5 mål och Mönchengladbach har inte klivit under den siffran sedan september månad. Vi kommer få se ett antal strutar här och den modige kliver in på över 3,5 mål. Jag tar det dock lugnt på trippeln och klickar i över 2,5 mål till 1,57. Spel: Över 2,5 mål @ 1,57

Tävling: Bundesliga

Plats: Borussia-Park

Tid: 17.30 TILL TRIPPELN Spezia - Roma: Över 2,5 mål @ 2,06 Spezia har visat fina takter de senaste veckorna och har ännu inte förlorat i ligaspelet efter uppehållet. I veckans cupmatch mot Atalanta brast dock dammluckorna och det blev stryk med 2-5. Spezia har ett riktigt intressant anfallspar i Gyasi och Nzola som vräker in mål. Dessutom har de en Emil Holm som hela tiden älgar fram på sin högerkant. Det kan mycket väl räcka till att hitta nätet mot Roma, men jag tror värdarna får svårt att hålla tätt. José Mourinho har fått ordning på sina mannar som kan titta uppåt i tabellen. Det är minst sagt tajt i kampen om Champions League-platserna och Vargarna ska inte räknas bort. Offensivt finns det gott om alternativ som Abraham, Dybala, Zaniolo och Pellegrini. Belotti är en annan lirare som finns i truppen även om han har varit direkt misslyckad i den vinröda tröjan. Marknaden tror på en tät tillställning utan speciellt många målchanser, men jag håller faktiskt inte riktigt med. Jag tror att vi får se en underhållande match mellan två lag som går framåt när läget ges och 2,06 är då ett riktigt bra odds på överspelet. Spel: Över 2,5 mål @ 2,06

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Alberto Picco

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Trippeln Elche - Osasuna: Under 2,5 mål @ 1,61

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: Över 2,5 mål @ 1,57

Spezia - Roma: Över 2,5 mål @ 2,06

Totalt odds: 5,20 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. TILL TRIPPELN