Mourinhos Roma tar en CL-plats

Trots att Roma med Mourinho i spetsen fick utstå spott och spe under säsongen efter bland annat förnedrande 1-6 i Bodö under Europa Conference League-spelet så tog sig romarna samman. Klubben vann inte bara nyss nämnda cup utan snubblade också till sig en godkänd sjätteplats i Serie A. Med lite nya gubbar in i lagbygget och en stabil grund att stå på finns bra chans att kliva upp ännu högre 2022/23.