"Nästan kaos i Malmö FF"

Det dukas upp till fotbollsfest denna lördag där jag tagit fram en trippel som löper över hela dagen. Malmö FF inleder äventyret hemma mot Varberg och trippeln dansar sedan vidare med Degerfors - IFK Norrköping från Stora Valla. Den stora smällkaramellen serveras under bästa sändningstid när Sverige tar sig an Nederländerna i EM. Plattan i mattan!

Spelstopp: 14.59

Malmö FF - Varberg: Båda lagen gör mål @ 1,99

Trots att Malmö FF vunnit två av sina tre tävlingsmatcher sedan återstarten råder det nästan kaos i föreningen. Detta på grund av prestationerna. Insatsen i 2-1-segern mot Helsingborg var sval och följdes upp med en kavalkad av missade målchanser när skåningarna fick på näbben av GIF Sundsvall med 1-2. 3-2 mot Víkingur var onödigt jämnt då MFF hade en man mer på banan i mer än 50 minuter. Milos Milojevic har roterat flitigt i sin startelva mot slutet och när kontinentalspelet dragit igång blir jag inte förvånad om ytterligare rotationer är att vänta mot Varberg.

Jag tror att bristen på kontinuitet just nu harmar de himmelsblå och även om Varberg är en uppgift värdarna ska lösa blir jag inte förvånad om de släpper in ett mål. Jocke Perssons gäng trivs i egenskap av underdog och spelare som Kunst, Simovic och Alfonsi kan definitivt såra backlinjen på andra sidan. Fasta situationer är ett annat signum för gästerna som kommer att bli av yppersta vikt på Eleda Stadion.

Med tanke på att MFF bara slog Víkingur med ett mål blir jag inte förvånad om visst fokus redan ligger på kommande veckas uppgift. Varberg är tillräckligt skickliga för att kunna utnyttja detta, men gästerna får samtidigt se upp framför egen bur. Jag väljer att testa båda lagen gör mål till finfina 1,99.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,99

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 15.00

Degerfors - IFK Norrköping: Degerfors +0,5 @ 1,83

Degerfors lyckades inte följa upp den fina insatsen mot AIK (1-1) när bruksklubben reste till västkusten för att mäta svärd med IFK Göteborg. Blåvitt – framför allt Marcus Berg – utnyttjade misstag i Degens uppspelsfas och red till slut undan med en relativt komfortabel 2-0-viktoria. Värdarna är således fast i bottenträsket, men trots det tycker jag att de rödvita ska ses med god poängchans när IFK Norrköping kommer på besök till Stora Valla.

Försvarsspelet har sett bättre ut sedan firma Holmberg/Solberg valde att övergå till en fyrbackslinje och när de tillresta dras med bekymmer i sin offensiv ska Degen kunna stå emot bra. Christoffer Nyman tvingades utgå i förlustmatchen mot Sirius och skulle han inte komma till spel är Norlings gäng inte mycket att hänga i granen. Levi är förvisso en spelare som kan åstadkomma mycket på egen hand, men såväl underlag som form talar emot Peking denna lördag.

Jag tycker att Norrköping ges ett alldeles för stort favoritskap och väljer därför att blicka västerut. 1,83 på att Degerfors löser minst en pinne är taget alla dagar i veckan.

Spel: Degerfors +0,5 @ 1,83

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 17.30

Nederländerna - Sverige: Under 2,5 mål @ 1,62

Så var det äntligen dags! Sverige begår EM-premiär under lördagsaftonen när Blågult tar sig an Nederländerna i Sheffield. Att detta är gruppens två förhandsfavoriter råder det inga större tvivel om och jag blir således inte förvånad om rädslan att förlora blir större än viljan att vinna. En snöplig förlust för någon av nationerna sätter enorm press på återstoden av gruppspelet medan en poäng får anses vara en godkänd start.

Martens, Miedema och van de Donk är alla högkaratiga lirare i Oranjes offensiv och det gäller att Sverige är fullt påkopplade när trion kommer farande. Åt andra hållet är dock Nederländerna inte lika starka och samma varningsfinger som gäller för svenskorna går även att applicera på lördagens kombattanter. Sverige sitter ihop bättre som lag och Peter Gerhardsson har mängder av olika matchvinnare till sitt förfogande.

Stina Blackstenius är förvisso ett litet frågetecken till start, men Sverige står å andra sidan inte och faller med hennes eventuella närvaro. Med rådande förutsättningar i åtanke ser jag en försiktig matchbild framför mig och spelvalet landar således på under 2,5 mål i matchen. 1,62 på den saken är inget superodds, men det duger för att ta plats på trippeln.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,62

Tävling: EM

Plats: Bramall Lane

Tid: 21.00

TV: TV4, C MORE Stream

