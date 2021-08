"Negativa sviten förblir intakt - Barca vinner pånytt"

Alla stora ligor är igång och därmed finns det ett enormt utbud att ta del av på helgerna. Under lördagen väljer jag att göra nedslag i Premier League och La Liga på min trippel. I England får vi bevittna två målrika bataljer medan Barcelona tar ännu en seger i Spanien. Till runt 6 gånger pengarna känns denna kupong riktigt bra.

Spelstopp lördag 15.59:

Aston Villa - Newcastle: Över 2,5 mål @ 1,76

Att Newcastle kan komma till målchanser visade de med eftertryck i premiären mot West Ham. Wilson och Murphy tryckte in varsin boll och Saint-Maximin skapade mängder av lägen på sin kant. När fransmannen kommer en mot en är han helt omöjlig att stoppa. Nu får Newcastle dessutom förstärkning i form av Joe Willock som anslutit till klubben permanent. Han visade under hösten att det är en mittfältare som vet vart målet är beläget.

Bakåt såg det däremot inte alls stabilt ut för The Magpies. Fyra insläppta hemma mot West Ham är inte godkänt. Aston Villa har samtidigt en spännande offensiv där Danny Ings köpts in för att leverera mål i stadig takt. Det finns ingen Grealish bakom honom, men i Buendía har Villa en lirare som dominerade fullständigt i The Championship förra säsongen. Även hos hemmalaget går det dock att sätta frågetecken kring försvarsarbetet, 2-3 i premiären mot Watford imponerar föga.

Två lag som har sina bästa spelare längst fram i banan gör att jag har svårt att se detta bli målsnålt. 1,76 på att det ska bli minst tre mål i matchen är taget alla dagar i veckan.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Premier League

Plats: Villa Park

Tid: 16.00

Manchester City - Norwich: Över 3,5 mål @ 1,83

Manchester City gick mållösa av plan mot Tottenham i premiären och samma sak hände i Community Shield mot Leicester. Pep Guardiola hade inte direkt mått dåligt över att få in en Harry Kane i laget. Samtidigt finns det så mycket offensiv klass i truppen att det bara är en tidsfråga innan målen börjar rulla in. Kevin De Bruyne och Jack Grealish kan mycket väl starta tillsammans här och det är en oerhört intressant duo.

Norwich hade inte en chans hemma mot Liverpool i premiären. 0-3 slutade den matchen och duon Gibson/Hanley hade svårt att hänga med när Klopps mannar skruvade upp tempot. Samtidigt skapade Pukki, Cantwell, Rashica och de andra tillräckligt mycket för att näta mot The Reds. Det är inte helt omöjligt att Norwich hittar rätt med en omställning på Etihad, men att de ska hålla tätt bakåt utesluter jag helt.

I förfjol vann Kanariefåglarna med 3-2 över City hemma på Carrow Road, men i Manchester blev det stryk med 0-5. Det är dags för de regerande mästarna att visa klassen igen och detta vinner värdarna enkelt. Jag finner dock inget värde i handikappmarknaden utan kliver istället in på mål. Att det ska bli fyra fullträffar i matchen, en lina som City utan problem kan lösa själva, spelas till dugliga 1,83.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,83

Tävling: Premier League

Plats: Etihad Stadium

Tid: 16.00

Athletic Bilbao - Barcelona: Bortaseger @ 1,87

Barcelona försöker hämta sig efter att Lionel Messi lämnat klubben och premiären av La Liga klarade katalanerna av på ett bra sätt. 4-2 slutade matchen efter att Martin Braithwaite stått för två mål och en assist. Någon Messi är dansken sannerligen inte, men han vet vart målet står. Tillsammans med Griezmann och Depay hade Barca ett kvickt och rappt anfallsspel. Mittfältet bakom med Pedri, Busquets och De Jong är samtidigt väldigt spelskickligt och kan kontrollera en matchbild.

Athletic Bilbao spelade 0-0 borta mot Elche i sin första match för säsongen och det är ett resultat baskerna får vara nöjda med. Athletic saknade nämligen flera viktiga pjäser till den matchen. García är nu tillbaka från sin avstängning, men Ander, Kodro, Nolaskoain och Berchiche finns på skadelistan. Värdarna har en tunn trupp att tillgå och startelvan mot Elche imponerade inte speciellt mycket.

Värdarna har bara besegrat Barcelona i ligan en gång på åtta år och med tanke på hur det såg ut i premiären förbättras knappast den statistiken under lördagen. 1,87 på den raka tvåan är taget!

Spel: Bortaseger @ 1,87

Tävling: La Liga

Plats: San Mamés

Tid: 22.00

Trippeln

Aston Villa - Newcastle: Över 2,5 mål @ 1,76

Manchester City - Norwich: Över 3,5 mål @ 1,83

Athletic Bilbao - Barcelona: Bortaseger @ 1,87

Totalt odds: 6,02

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.