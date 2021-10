"Negativa trenden bryts - seger att vänta"

Spelstopp: 18.29 Venezia - Salernitana: Över 2,5 mål @ 2,06 Salernitana är en nykomling som har väldigt svårt att räcka till i Serie A. Fyra poäng finns på kontot så långt och främst är det försvaret som rämnat fullständigt. 21 insläppta mål på nio omgångar håller såklart inte. Senast låg de under hemma mot Empoli med 0-4 i paus innan Salernitana kunde putsa siffrorna via två mål i den andra akten. Offensivt finns det trots allt en del talang i Simy, Bonazzoli och inte minst Franck Ribéry. Venezia är även de nykomlingar i Serie A och precis som tisdagens kombattanter tillhör de bottenskiktet av tabellen. Värdarna från Venedig torskade sin helgmatch mot Sassuolo med 1-3 och det är inte mycket att säga om den förlusten. Okereke fick i alla fall göra mål igen och tillsammans med Henry och Forte bildar han en ganska vass offensiv uppställning. Venezia lär knappast gå mållösa av plan. Salernitana vann båda mötena mellan lagen i Serie B i fjol med 2-1 och ser chansen att ta sin blott andra seger för säsongen. Gästerna lär dock återigen ha svårt att hålla tätt och det känns som att det kan trilla in en hel del bollar i näten. 2,06 är då ruggigt högt på överspelet och klickas i. Spel: Över 2,5 mål @ 2,06

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Pierluigi Penzo

Tid: 18.30

TV: Cmore Live 3 och Cmore Alavés - Elche: Hemmaseger @ 2,29 Alavés har förlorat sju av nio matcher i La Liga under hösten, men det finns en del som tyder på att baskerna är på gång. De fyra senaste omgångarna har inneburit segrar mot Cádiz och Atlético Madrid samt uddamålsförluster mot Bilbao och Betis. Spelmässigt ser det inte så illa ut, men Alavés måste börja göra mål. Fyra baljor duger inte. Joselu har stått för tre av dessa och behöver få avlastning av De la Fuente, Sylla eller varför inte John Guidetti. Elche har precis som Alavés vunnit två av sina matcher så långt, men då de också kryssat fyra gånger är det följaktligen fyra pinnar som skiljer ner till tisdagens motståndare. Närmast kommer besökarna från en 2-2-match mot Espanyol där Lucas Boyé och Dario Benedetto blev målskyttar. Understödda av Javier Pastore bildar de en sylvass argentinsk trio som Alavés måste se upp med. Förutom sydamerikanerna i fören har dock besökarna en ganska svag elva och jag tror att ett Alavés som ser bättre och bättre ut löser säsongens tredje triumf. 2,29 är några punkter för högt på den raka ettan och då är vi snabbt framme och tar betalt. Spel: Hemmaseger @ 2,29

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Mendizorrotza

Tid: 19.00

TV: Cmore Live och Cmore Villarreal - Cádiz: Hemmaseger @ 1,38 Villarreal har stundtals imponerat stort i Champions League, men i la Liga har Unai Emery inte alls fått med sig resultaten. Två raka förluster gör att de gulklädda står på svaga elva poäng efter nio omgångar. Gerard Moreno skadade sig i förlusten mot Bilbao och det är såklart ett avbräck. Samtidigt finns Danjuma, Pino och Chukwueze tillgängliga och det är en minst sagt kvick trio. Dessutom är truppläget helt okej i övrigt. Cádiz har bara vunnit en match av tio så långt och kommer från två raka, klara, förluster mot förmodade bottenkollegor som Espanyol och Alavés. Mycket av Cádiz spel hänger på att spelare som Fali och Negredo har en bra dag och då den sistnämnda endast har nätat en gång under hösten är det inte konstigt att de gulklädda har haft sådana problem. Problem som lär fortsätta under tisdagen. Båda dessa lag kallas märkligt nog för El Submarino Amarillo, som betyder den gula ubåten, och här skjuter Villarreal sina ubåtspolare i sank. 1,38 är på gränsen till spelbart för den raka ettan, men det duger gott som krydda till min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,38

Tävling: La Liga

Plats: Estadio de la Cerámica

Tid: 21.30

